Все началось с белорусского юноши Арсения Ходасевича, которого во время войны отправили в Германию, где он чудесным образом оказался в семье фармацевта. Этот старый, казалось бы, незначительный в мировом масштабе факт биографии одной семьи во многом определил развитие латвийской судебной медицины. Через много лет внук Арсения Леонид Ходасевич - фармацевт в третьем поколении - откроет семейную аптеку в живописном месте на берегу реки Гауя, сломав стереотип о маленьких сельских аптеках.

Рамкални у меня ассоциируется не с катанием на лодках и лыжах, а с хрустящими котлетами из детства и кексами, которые буквально тают во рту. Если в давние времена люди совершали гастрономическое паломничество в близлежащий ресторан Sēnīte, то сейчас, путешествуя в Страупе или Валмиеру, они останавливаются в Рамкални.

В любом случае, аптеку в парке отдыха увидеть я не ожидала! В ноябре прошлого года фармацевт Леонид Ходасевич со своей женой Ольгой открыл здесь одноименную аптеку Rāmkalni. Маленькая уютная аптека, которая пахнет лемонграссом. Привлекают внимание ряды емкостей с эфирным маслом фиалки и травяными чаями - для тела и духа, для укрепления и очищения организма, позволяющие "вернуться в истоки", для ночного сна, помогающего "выключить свет в департамент мыслей". Аптека совмещена с магазином здорового образа жизни, который является лептой тренера по йоге Ольги Ходасевич в совместном бизнесе.