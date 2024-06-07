VDD предлагает возбудить уголовное дело против Мамыкина, он объявлен в розыск

29 сентября 2023 года VDD возбудила против Мамыкина уголовное дело по статье 74.1 Уголовного закона, то есть за публичное прославление, отрицание, оправдание или грубое принижение геноцида, преступления против человечности, преступления против мира или военного преступления.

За такое преступление грозит лишение свободы на срок до пяти лет, или кратковременное лишение свободы, или пробационный надзор, или общественные работы, или денежный штраф.

VDD оценила высказывания Мамыкина в эфирах нескольких российских телеканалов лояльных Кремлю, а также в социальных сетях.

В программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" российского телеканала "Россия 1" 21 сентября прошлого года Мамыкин заявил, что Россия в Украине "совершает великое и священное дело".

Служба государственной безопасности (VDD) объявила Мамыкина в розыск.

Бывший политик и прокремлевский активист Мамыкин уехал в Россию и заявил кремлевским пропагандистским СМИ, что сделал это для того, чтобы его "сыновья не участвовали в гей-парадах".

Принятые Сеймом в апреле прошлого года поправки к закону о гражданстве предусматривают лишение гражданства Латвии лица, оказавшего существенную финансовую, материальную, пропагандистскую, технологическую или иную поддержку государствам или лицам, осуществлявшим геноцид, преступления против мира, преступления против человечества, военные преступления, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости демократических государств или конституционному строю действия; или же если лицо само участвовало в совершении таких действий. При этом в случае лишения гражданства Латвии это лицо не становится лицом без гражданства согласно принципу, который следует из конвенции ООН о сокращении лиц без гражданства.

Как свидетельствует информация из архива агентства LETA, Мамыкин родился в 1976 году. В Латвийском университете получил степень магистра филологии. Несколько лет Мамыкин проработал в журналистике.

В 2014 году он баллотировался на выборах в Европарламент по списку социал-демократической партии "Согласие " и был избран. В 2018 году на выборах в Сейм он баллотировался уже по списку Русского союза Латвии, но в парламент не прошел.

В 2021 году Мамыкин приступил к работе в Государственной инспекции труда в качестве руководителя по стратегической коммуникации, однако не выдержал проверочного срока.

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