Липину интересно ⟩ Ложь и ошибки Мамыкина. Часть 1: российское и белорусское ТВ

Андрей Владимирович Мамыкин начал поход по российскому и белорусскому телевидению. О чем он только не рассказывал. И Путина в президенты Европы выдвигал, и Шольца с фон дер Ляйен в нацистских связях обвинял, ну и про Латвию много интересного рассказал. Сколько в этом правды? Будем проверять.
Итак, бывший журналист и бывший политик Андрей Мамыкин переехал в Россию. И уже успел появиться сразу в нескольких программах провластных телеканалов, а также в YouTube, и даже на белорусском ТВ. В общем, прошелся сразу везде.
И с одной стороны, ну и бог с ним. Мамыкин особо не скрывал своей любви к восточному соседу (хотя и войну "святым делом" не называл). Так что, если сердце рвется, отчего бы не переехать?
А с другой - все-таки у того, что говорит Мамыкин, особый вес. Особенно в России. Все-таки бывший европейский политик, экс-депутат Европарламента. Не фальшивый американец типа Грега Вайнера (он же - Григорий Винников).
Поэтому, видимо, стоит разобрать - что же именно рассказывает Мамыкин в эфире российского телевидения. Тем более что это зачастую касается Латвии.
Одно уточнение - в этом разборе я не буду давать ссылки на видео программ с участием Мамыкина. Кто хочет - сам найдет, тем более что Мамыкин с удовольствием выкладывает записи у себя в Facebook.
Беларусь 1
Еще до того, как официально стало известно о переезде Мамыкина, он появился в эфире государственного белорусского телевидения. Это два маленьких кусочка. Один вышел в эфир вечером, в итоговой программе "Панорама", а второй - в утреннем новостном эфире. Судя по фону и одежде Мамыкина, сняты они были в одно время.
В первом отрывке Мамыкин рассказывает о том, что Польша и страны Балтии стараются "втянуть" Беларусь в войну разными способами: проводят учения возле границ, вертолет залетает на территорию чужой страны, пограничники "прогуливаются". И только мудрость и спокойствие Лукашенко, по словам Мамыкина, удерживают Беларусь от того, чтобы ответить "на провокации".
Я не смог нигде найти информацию о том, чтобы чьи-то пограничники заходили на территорию Беларуси (зато есть сообщения о том, что белорусские пограничники ломают ограждения с Литвой и Латвией).
Но Беларусь действительно обвинила Польшу в том, что ее вертолет залетел на территорию страны. Правда, это произошло через месяц после того, как Польша обвинила Беларусь в том, что два вертолета пересекли границу с Евросоюзом.
Так что нельзя говорить о том, что это только европейская сторона нарушает границы.
Что касается учений, то они действительно проходят возле границ с Россией и Беларусью, так как именно угроза от этих стран считается наиболее вероятной (Украина тому пример). Но насколько это можно считать "втягиванием в войну"? Особенно учитывая, что война идет между Россией и Украиной. Странам Балтии, чтобы "втянуть" туда Беларусь, сначала нужно самим стать непосредственными участниками военных действий.
И, опять-таки, Мамыкин не упоминает зеркальные военные учения Беларуси, в том числе и вместе с войсками России. Все по классике - "наши храбрые герои" и "их жестокие захватчики".
Во втором же видеоотрывке Мамыкин рассказывает о том, что забор, который строится на границе Беларуси со стороны Латвии, Литвы и Польши, мешает миграционным путям зубров и оленей. Еще он предсказывает, что ЕС придет на поклон к Беларуси, но проверить это мы сможем только через время.
Не могу сказать, что я хоть сколько-то прилично разбираюсь в экологии (правда, образование и опыт работы Мамыкина тоже находятся далеко от этой сферы). Но, насколько я смог выяснить в разных источниках, европейских экологов действительно очень заботит проблема того, как забор повлияет на природу Беловежской пущи, например.
Так что, Мамыкин прав, и Польша уничтожает животных ради сиюминтуной политической выгоды?! Что ж, даже если и так, не Польша одна. Да-да, Беларусь еще с 2010 года строит на границе с Европой так называемый "Рубеж охраны". И его влияние на экологию тоже стоит оценить. Но про это Мамыкин, конечно же, не рассказал.
Царьград ТВ
Но главным шоком для всех стало, конечно, появление Мамыкина на "Царьград ТВ" в программе "Царьград. Главное". Находясь физически в студии более 40 минут, Мамыкин беседовал с ведущим о различных актуальных политических вопросах.
Все 42 минуты мы, конечно, обозревать не будем. Упомянем только самое важное.
"Отмена" русских
Начинает Мамыкин с того, что некие "они" (видимо, имеются в виду власть имущие в Европе, а также "стоящие за ними" американцы) хотят "отменить русских, их не должно быть", а также и всю русскую культуру. В этот момент Мамыкин расширяет понятие "русского" с этнической точки зрения до общекультурной.
Я не знаю, как "отмена русской культуры" соотносится в голове Мамыкина, например, с тем, что режиссер Кирилл Серебренников поставил уже четыре спектакля (два из которых были основаны на текстах русской культуры: "Черный монах" Чехова и "Вий" Гоголя) в трех разных театрах Европы. Или с тем, что множество русских музыкантов или стендап-комиков выступают по всей Европе на русском же языке. С получением фильмом "Навальный" "Оскара" и прочих престижных кинопремий, творческими вечерами Михаила Козырева, Антона Долина и других деятелей культуры.
Я уж молчу про постоянное использование русской культуры - музыки, балета, литературы, кино - европейскими мастерами. Симфонический оркестр Би-би-си играет Чайковского в Лондоне; в Париже играют спектакли по Тургеневу, Островскому и да, снова Чехову и так далее.
Перечислять можно много. И да, многое из того, что делает Европа, может вызывать вопросы - но все спорные запреты завязаны на гражданстве, а не национальности, и направлены на современные действия, а не на культуру.
Чуть позже Мамыкин рассказывает, что с консерваторий "снимают имена Чайковского и Скрябина". Очень голословное утверждение, даже в Риге (которую Мамыкин иначе как русофобской не называет) театр до сих пор носит имя Михаила Чехова.
А с афиш снимают, например, имя Анны Нетребко. Той самой Нетребко, которая была доверенным лицом Путина. И то это не повсеместные запреты - в том же Берлине Анна спела.
Кстати, любопытно, что даже ведущий программы Юрий Пронько контраргументирует "полив" Мамыкина, напомнив, что сезон в Ла Скала начался с "Бориса Годунова", на открытие прилетела даже председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
В ответ на это Мамыкин легко перескакивает на "чтобы доказать, что нет русофобии, пусть отменят какие-то санкции". Но, простите, не надо смешивать мнимую "русофобию" и современные экономико-политические отношения.
Популярность Путина в Европе
Звучит уже известная фраза: "Если бы были всенародно избранные президенты (...), один президент на весь Евросоюз, я абсолютно уверен, что Владимир Путин победил бы с большим отрывом".
Особенно мило выглядит вопрос ведущего "А вы уверены или предполагаете?", на что Мамыкин, не сомневаясь, сразу же говорит: "Уверен".
Ну-ну. Опрос в апреле 2022 года показал, что 80% жителей Евросоюза поддерживали экономические санкции в отношении России, 89% сочувствовали украинцам, а 66% вообще готовы были принять Украину в Евросоюз.
Но, может, за полтора года что-то изменилось? Берем опрос за июнь 2023 года. Что мы видим: из 11 стран Европы, в которых проходил опрос, только в одной - Болгарии - больше жителей воспринимали Россию как друга или хотя бы необходимого партнера. В остальных же государствах превалировал вариант "соперник" или "враг".
Но, в конце концов, Мамыкин же говорил об отношении европейцев к Путину. Вероятно, оно совсем другое?
Разумеется, нет. Вот опрос, где исследователей интересовало отношение жителей стран лично к Владимиру Путину. Нет, есть государства, жители которых хорошо относятся к нему: Индия или Индонезия, например. Но в целом общее отношение европейцев и жителей других стран понятно - им Путин не близок.
Если у Мамыкина есть свои исследования, то ими он не поделился.
О Зеленском и украинцах
Дальше следует целый ворох предположений и личных оценок. Особенно порадовал Зеленский, которого Мамыкин якобы знал еще в свою бытность журналистом, освещая фестиваль "Голосящий КиВиН". Сначала Мамыкин заявил, что до прихода в политику Зеленский был "милым", но уже через минуту, после удивления ведущего, сказал, что Зеленский ему запомнился "нелюдимым и злым". Ну, знаете, эти милые злые люди.
И мое любимое - Зеленский часто потирает запястья, потому что "чувствует себя скованным" (а еще потому, что его в наручниках "держат британские солдаты"). Вершина анализа жестов от Андрея Владимировича. Следующий уровень - расклад карт Таро на будущее военных действий, честное слово.
Еще Мамыкин заявил, что "каждый 12-й житель Риги - украинец". В переводе на числа это значит, что в Риге, по словам Мамыкина, находится 52 700 беженцев. Проверим.
Всего в Латвии, по последним данным, 42 500 украинских беженцев. Статистически, только примерно половина из них живет в столице Латвии. То есть не 52 700 беженцев, как сказал Мамыкин, а всего 21 250. То есть в 2,5 раза меньше.
Может показаться, что я придираюсь. Но на самом деле это очередное доказательство того, что, как только речь заходит о конкретных данных, Мамыкин не стесняется их или выдумывать, или просто вкидывать примерно. Соответственно, доверие ко всем его статистическим выкладкам снижается.
Вечер с Владимиром Соловьевым
США
Начинает Мамыкин сильно. У Байдена "глаза побитой собаки", а за спиной у него стоит "Кондолиза Райс с хлыстом". Взгляд Байдена оставим, мы уже поняли, что Мамыкин невероятно талантлив в оценке психологии людей по деталям их внешнего вида.
Но при чем тут Кондолиза Райс, которая из политики ушла еще в 2009 году - за пять лет до того, как Мамыкин туда пришел? Справедливости ради, это не образ Мамыкина, он процитировал другого гостя Соловьева. Но не поправил. И не добавил туда, например, более актуальную Камалу Харрис - действующего вице-президента США.
Дальше он говорит, что зачастую смена власти в демократиях "формальная", приводя в пример Дональда Трампа, который не вывел США из НАТО и не отличался, по мнению Мамыкина, особой прорусскостью.
Стоит ли говорить, что, если в отношении к России и НАТО Обама, Трамп и Байден действительно во многом сходились, то в вопросах Китая, Северной Кореи, Афганистана и так далее - нет. А уж их внутриполитические решения кардинально отличаются друг от друга. Так что нет, в США разница между демократами и республиканцами чувствуется очень сильно.
НАТО
Дальше Мамыкин рассказывает, что в "военное рабство НАТО" в 2004 году Латвию и другие страны загнали "хлыстом погонщика" и что ни в одной стране референдум по этому вопросу не проводился.
Это неправда. 23 марта 2003 года в Словении (одна из стран, которая стала частью военного альянса в 2004 году) прошел референдум с двумя вопросами: хотите ли вы, чтобы Словения стала частью ЕС (89% голосов за), и хотите ли вы, чтобы Словения стала частью НАТО (66% голосов за).
Но, на всякий случай, если таким образом Мамыкин пытается намекнуть, что жители Латвии были против вступления в НАТО, то он не прав.
Опрос, проведенный в конце 2002 года, показал, что положительно или нейтрально к вступлению Латвии в НАТО относятся 66,1% жителей. Хуже всего к вступлению относились в Латгале, но даже там против были лишь 41,1% опрошенных.
Позже Мамыкин называет достижением России слова Столтенберга, что "НАТО в Азию не пойдет". Это очень сильное преувеличение. Во-первых, Столтенберг сказал это в контексте Китая и его конфликта с Тайванем. Во-вторых, он при этом цитировал 5-ю статью Североатлантического договора, где проговаривается, что НАТО следит за безопасностью в Северной Америке и Европе. Этот договор был составлен еще в 1949 году, вряд ли 5-ю статью можно считать достижением России.
Да и, будем честны, Столтенберг явно лукавил, когда это говорил. Так, на саммит НАТО в Вильнюсе приехали Японии, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия. Так что Мамыкин торопится праздновать виртуальные победы России.
Дальше уже ставшая известной фраза про "великое святое дело" России в Украине. Тут и комментировать нечего. В том плане, что с точки зрения фактчекинга Мамыкин просто высказал свое мнение. Но с этической точки зрения - в убийствах, бомбежках, уничтожении, пытках нет ничего святого. А в человеке, считающем иначе - ничего светлого. Но это лишь мое мнение.
Граждане России в Латвии
После Мамыкин утверждает, что "прямо сейчас с территории Латвии выселяют 3600 граждан России". Это тоже, мягко говоря, преувеличение. На момент записи передачи Соловьева только стало известно, что 3600 граждан России получат письма, где их попросят покинуть территорию страны до 2 декабря. Это, все-таки, не то же самое.
Градус трагедии накаляется - выслать, по словам Мамыкин, могут 23 тысячи человек. Теоретически - да, на 26 апреля 2023 года в Латвии насчитывалось 24 505 бывших граждан и неграждан Латвии, которые получили гражданство России после 2003 года.
Но несколько тысяч человек уже сдали экзамен на знание языка с первой попытки, другие все еще пытаются сдать, а потом у них появится право на двухлетнюю отсрочку. Поэтому, да, к изменениям в Законе о миграции есть вопросы и много. Но все не настолько плохо, как это расписывает Мамыкин.
Эскалация
"Они примутся за неграждан Эстонии и Латвии, которых сотни тысяч. Они примутся - эту идею уже вербализировал бывший министр юстиции Латвии - люстрировать граждан русского этнического происхождения, что уже делают наши соседи, эстонцы", - не останавливается Мамыкин.
Ох. Тут давайте по порядку.
Первое же предложение - это просто догадка Мамыкина, которую он выдает за факт. Пока неграждане Латвии политиками не упоминались, по крайней мере, в том контексте, о котором говорит Мамыкин.
Но это затравка. Ведь второе предложение просто кишит неточностями и допущениями.
Во-первых, термин "люстрация". В широком смысле слова, люстрация - это законодательные ограничения для политической элиты прежней власти. Но в Латвии под люстрацией обычно понимается - особая процедура проверки лиц, занимающих ответственные государственные должности, а также кандидатов на эти должности на предмет их принадлежности (в прошлом) к руководству коммунистических партий (согласно Большому юридическому словарю).
Ни то, ни другое нельзя относить к национальности. Нельзя "люстрировать граждан русского происхождения". Можно "люстрировать коммунистов" или "люстрировать членов определенной партии". То есть это просто юридически неграмотное предложение.
Во-вторых, я так и не смог найти того высказывания, о котором говорит Мамыкин. Самое близкое, что я нашел - это предложение Яниса Борданса, тогда еще действующего министра юстиции, лишать гражданства Латвии поддерживающих военные преступления России. Эту идею он высказал еще 3 апреля 2022 года.
21 апреля депутатами Сейма был принят законопроект, согласно которому гражданство Латвии можно отнять - но только у людей с двойным гражданством. При этом, тот же Петр Авен до сих обладает гражданством Латвии, поэтому применительной практики у законопроекта пока нет.
И, опять-таки, речь идет не об этнических русских.
И в-третьих. Возможно, я просто не смог найти ту фразу, которую имел в виду Мамыкин. Ведь он даже не назвал фамилию политика, только формулировка - "бывший министр юстиции".
Вот только, из всех министров юстиции Латвии, в политике остался только один - Гайдис Берзиньш. Он занимает высокий пост депутата Талсинской краевой думы.
Так что, если речь идет не о нем, то, каковы бы ни были прошлые регалии этого человека, "бывший министр юстиции" - это просто рядовой гражданин Латвии, который может высказывать любое частное мнение, которое никак не будет отражать намерений власти Латвии.
Несколько забегая вперед скажу, что в одном из своих дальнейших интервью Мамыкин расширяет мысль, благодаря чему становится понятнее, про какого министра он говорит, и что он понимает под "люстрацией". Но об этом во второй части материала.
Сын за отца не ответчик
"Не только у Шольца был дедушка в SS, и Урсулы фон дер Ляйен", - утверждает Мамыкин.
Это я разбирал давным-давно, в тексте про Никиту Михалкова.
По порядку.
- Деятельность предков не является поводом для критики их детей и внуков.
- Касательно Шольца. Да, периодически появляются утверждения, что нынешний канцлер Германии Олаф Шольц - внук офицера SS Фрица фон Шольца. Доказательств этому нет, а впервые такая информация стала появляться именно на русскоязычных сайтах и только после 24 февраля 2022 года. И это не говоря о том, что "Шольц" и "фон Шольц" - это разные фамилии. Федеральная пресс-служба правительства Германии же назвала эти слухи "полной чепухой".
- У Урсулы фон дер Ляйен вообще никаких, даже сомнительных связей с СС нет. Ее дедушка по отцовской линии - Карл Альбрехт, известный немецкий психолог. Про дедушку по материнской линии известно меньше. Его звали Густав Юлиус Вильхельм Стромейер, он работал фармацевтом. Родился он в 1888 году, то есть к началу Второй мировой войны ему был уже 51 год. Сомнительно, что он активно участвовал в военных действиях.
Фактологические ошибки
"Больше миллиона этнических русских в Латвии на момент распада СССР", - уверен Мамыкин.
Мелочь, конечно, но опять показательно легковесное отношения Мамыкина к числам. В 1989 году в Латвии проживало 905 тысяч людей, относящих себя к русской национальности. Можно сказать, что Мамыкин ошибся всего на 10%, но вряд ли бы кто-то согласился "всего на 10%" понизить себе зарплату.
Куклы наследника Тутти
Тут, конечно, больше хотелось бы поговорить про саму передачу, которая разбирает "профиль политика, чей общественный образ является результатом работы имиджмейкера, и каждое высказывание контролируется PR-специалистом".
В студии сидят "профайлеры, физиономисты, графологи, журналисты, дипломаты, экономисты, политтехнологи и эксперты в области компьютерной безопасности и технологий", которые должны выводить политиков на чистую воду.
Разумеется, ни одного российского политика эксперты не разбирают. Но меня очень радуют заголовки, поделюсь любимыми: "Жак Аттали. Бильдербергский черт", "Ирина Верещук: слуга не того народа", "Шарль Мишель. Господин Ничто", "Кая Каллас, она же КаКа".
Мамыкин же появился в программе "Искусственный Разумков украинской политики" - про бывшего председатель Верховной Рады Дмитрия Разумкова.
Из 50 минут хронометража передачи Мамыкин говорит аж целых две. Представляют его как "сбежавшего от нацистского режима". Надо ли говорить, что а) в Латвии не нацистский режим; б) чтобы откуда-то сбежать, надо, чтобы тебя там держали. А Мамыкин уехал абсолютно беспрепятственно.
Справедливости ради, сам Мамыкин в одном из интервью как раз говорил, что не называет свой переезд бегством. Так что оставим это на совести редакторов "Первого канала".
В эти две минуты Мамыкин излагает, в основном, свои личные впечатления от Зеленского и Разумкова. Тут что-либо проверять сложно, это эмоции. Отметим только, что Зеленский в воспоминаниях Мамыкина из "нелюдимого и злого" превратился в "капризного и истеричного". Интересные, какие метаморфозы переживет воспоминание о Зеленском в голове Мамыкина еще за несколько дней.
Ну и впроброс. Мамыкин укоряет Разумкова в том, что тот даже после смерти не прости отца за то, что он ушел из семьи. Опять-таки, у каждого может быть свое мнение. Но отмечу, что отец Дмитрия Разумкова умер тогда, когда сыну было всего 16 лет. Мне не кажется мудрым оценивать человека по его поступкам в подростковый период, да еще и обрамленным такими испытаниями.
***
Это лишь первая часть исследования. Во второй мы отправимся в глубины личных интервью, которые давал Мамыкин разнообразным YouTube-каналам.
Но давайте закрепим основное.
Утверждения Андрея Мамыкина полны гиперболизации, додумывания, логических нестыковок и просто фактологических ошибок.
Я не могу с уверенностью говорить о причинах этого. В спектре от ошибки до наглого вранья находится много оттенков.
Но фактом остается то, что каждое высказанное Мамыкиным утверждение нужно перепроверять, потому что сам он этой важной для журналиста вещью не занимается.
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