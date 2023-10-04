Липину интересно ⟩ Ложь и ошибки Мамыкина. Часть 1: российское и белорусское ТВ

В эти две минуты Мамыкин излагает, в основном, свои личные впечатления от Зеленского и Разумкова. Тут что-либо проверять сложно, это эмоции. Отметим только, что Зеленский в воспоминаниях Мамыкина из "нелюдимого и злого" превратился в "капризного и истеричного". Интересные, какие метаморфозы переживет воспоминание о Зеленском в голове Мамыкина еще за несколько дней.

Ну и впроброс. Мамыкин укоряет Разумкова в том, что тот даже после смерти не прости отца за то, что он ушел из семьи. Опять-таки, у каждого может быть свое мнение. Но отмечу, что отец Дмитрия Разумкова умер тогда, когда сыну было всего 16 лет. Мне не кажется мудрым оценивать человека по его поступкам в подростковый период, да еще и обрамленным такими испытаниями.

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Это лишь первая часть исследования. Во второй мы отправимся в глубины личных интервью, которые давал Мамыкин разнообразным YouTube-каналам.

Но давайте закрепим основное.

Утверждения Андрея Мамыкина полны гиперболизации, додумывания, логических нестыковок и просто фактологических ошибок.

Я не могу с уверенностью говорить о причинах этого. В спектре от ошибки до наглого вранья находится много оттенков.

Но фактом остается то, что каждое высказанное Мамыкиным утверждение нужно перепроверять, потому что сам он этой важной для журналиста вещью не занимается.