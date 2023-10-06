Липину интересно ⟩ Ложь и ошибки Мамыкина. Часть 2: интервью в YouTube

Еще раз повторю, возможно, для Мамыкина идеологическая подоплека важнее гигиены в туалетах и общей безопасности помещения. Но я просто хотел оставить это здесь для полноты картины.

Впрочем, не только латвийские школы виновны в "ЛГБТ-пропаганде". Мамыкин уверяет, что думал о переезде из Латвии в Брюссель, но "не хочет, чтобы его дети принудительно участвовали в гей-парадах".

Что ж, Андрей Владимирович, тогда не переживайте. Можете смело переезжать в Бельгию. Или в любую другую страну в Европе. Потому что никто никого не заставляет участвовать ни в каких парадах. Все люди на прайд приходят добровольно.

Но Мамыкин не утихает и вспоминает, что в конце прошлого учебного года, в мае, по социальным знаниям его 14-летнему ребенку нужно было написать эссе про "институт брака".

В эссе сын Андрея написал о своем желании обвенчаться и завести много детей, как и его православные родители.

По словам экс-депутата, за это эссе ученик получил незачет. Потому что в эссе "не раскрыта тема гей-браков". Дальше, как уверяет Мамыкин, он созвонился со школой, где ему объяснили, что это новый стандарт образования и его нужно освоить, а иначе его сын получит двойку по социальным знаниям и, если наберет "критическое количество двоек", не получит "аттестат зрелости" по окончании школы.