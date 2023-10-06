Липину интересно ⟩ Ложь и ошибки Мамыкина. Часть 2: интервью в YouTube

Продолжаем изучать, что же экс-журналист и экс-евродепутат Андрей Мамыкин рассказывает российскому и белорусскому зрителю. В этой части узнаем: о требованиях рижских школ писать эссе про геев, фантомном депутатстве Шлесерса и отсутствии улиц с русскими фамилиями в Риге.
Это вторая часть статьи о том, что Мамыкин рассказывает зрителям из России и Беларуси. О том, что он вещал с экранов телевизоров, можно прочитать в первой части материала.
Кроме своих появлений у Соловьева и в "Царьграде", Мамыкин дал два больших интервью YouTube-каналам.
Первое - каналу "Шпроты в изгнании", который, как ясно из названия, посвящен Латвии. Хотя бывают интервью и с представителями Эстонии. Ведущий интервью - Алексей Стефанов. До 2010 года он жил в Латвии, после чего переехал в Москву. Сейчас работает в медиагруппе "Россия сегодня", главным редактором которой является Маргарита Симоньян.
Второе интервью - каналу "ПРАВДА ТВ". Ведущий - Роман Самуль, активист, который в 2022 году баллотировался в Сейм от партии TAUTAS KALPI LATVIJAI (вот ведь любит человек Caps Lock). Партия набрала 1% голосов, и Самуль переехал в Беларусь, где, например, сотрудничает с местными СМИ, в частности с изданием "Минская правда".
Разберу оба интервью. Как и в случае с ТВ-появлениями Мамыкина, я не буду уходить во все детали, а лишь подчеркну самое яркое.
"Шпроты в изгнании"
Covid-19
"Латвия не с ковидом боролась, а чтобы русские не ходили на протесты", - уверяет Мамыкин.
Это, мягко говоря, не так. Самый яркий пример - отмена мероприятий 16 марта в 2020 году. Так что ограничения были направлены далеко не только на "русских", как уверяет Мамыкин.
Позже он рассказывает, что был оштрафован на 20 евро за "прогулку у Сейма". "Ну, может быть, два десятка нас было", - добавляет экс-журналист.
Мамыкин пытается уверить ведущего и зрителей в том, что был оштрафован за то, что посмел ходить возле Сейма, когда там выступал тогдашний президент Латвии Эгил Левитс.
К сожалению, конкретной даты своей "прогулки" Мамыкин не дает. Так что можно лишь догадываться, о чем идет речь. Но в равной степени штраф может быть и за несанкционированное мероприятие, и за нарушение правил Covid-19 - 20 человек в одном месте.
В любом случае штраф был не за место "прогулки", а за нарушение конкретных и существующих правил.
ЛГБТ и школы
Мамыкин рассказывает о том, что в Латвии на него завели уголовное дело за то, что он "в шутливой форме" поздравил президента Латвии с избранием.
Вот о каком посте идет речь.
Процитирую: "в Латвии победило полное безбожие и сатанизм". Ну, дальше - куча махровой гомофобии по тексту. Это точно не "шутливая форма", не надо принижать себя, Андрей Владимирович. Это прямое оскорбление и язык ненависти.
Также Мамыкин сравнивает системы образования Латвии и России, уверяя, что "самая плохая школа в России лучше, чем самая хорошая школа в Риге". У него на это три причины: в латвийских школах "рассказывают про ЛГБТ", русских детей в школах "буллят", в России можно отмечать 9 мая.
Что ж, у каждого может быть свое мнение. И Мамыкин имеет право так считать. Но я просто покажу пару фотографий из российских школ в регионах.
Дмитрий Игоревич как Вам такая школа??? Или у нас денег у государства нет, щели в палец....— СМИ МАНО 24 (@EkTXtKD1Ex6a521) October 23, 2020
Приведите в порядок. 20 школа стены обрушатся pic.twitter.com/sdRomz4cRR
Это рабочий кабинет школьного учителя в поселке Иланский Красноярского края. Из-за того, что школа буквально разваливается на глазах, учителей переселили в туалет.— bad siberian (@bigup_universe) February 1, 2020
Вишенка: эту школу заканчивал губернатор Красноярского края Александр Усс. https://t.co/bnJyDRSOFl pic.twitter.com/uq6ROltcAk
Просто Саратовская школа. Просто рухнули три бетонных стены pic.twitter.com/GKxdCpE4ck— This is Sasha☮️🕊 (@mnkv27) October 17, 2018
Импортозамещение на марше.— Диссидент (@Uchitel22) February 16, 2023
Троицкое Ульяновской области, школа номер 3, туалет для мальчиков. pic.twitter.com/69fClixjrC
Дорога в светлое будущее России: Сахалин, село Адо-Тымово — дорога, школа и котельная, общественный туалет pic.twitter.com/RXVwfXlwpm— Vita (@vits2014) June 21, 2020
Еще раз повторю, возможно, для Мамыкина идеологическая подоплека важнее гигиены в туалетах и общей безопасности помещения. Но я просто хотел оставить это здесь для полноты картины.
Впрочем, не только латвийские школы виновны в "ЛГБТ-пропаганде". Мамыкин уверяет, что думал о переезде из Латвии в Брюссель, но "не хочет, чтобы его дети принудительно участвовали в гей-парадах".
Что ж, Андрей Владимирович, тогда не переживайте. Можете смело переезжать в Бельгию. Или в любую другую страну в Европе. Потому что никто никого не заставляет участвовать ни в каких парадах. Все люди на прайд приходят добровольно.
Но Мамыкин не утихает и вспоминает, что в конце прошлого учебного года, в мае, по социальным знаниям его 14-летнему ребенку нужно было написать эссе про "институт брака".
В эссе сын Андрея написал о своем желании обвенчаться и завести много детей, как и его православные родители.
По словам экс-депутата, за это эссе ученик получил незачет. Потому что в эссе "не раскрыта тема гей-браков". Дальше, как уверяет Мамыкин, он созвонился со школой, где ему объяснили, что это новый стандарт образования и его нужно освоить, а иначе его сын получит двойку по социальным знаниям и, если наберет "критическое количество двоек", не получит "аттестат зрелости" по окончании школы.
Так. Оставим мелочи вроде того, что "аттестат зрелости" не получается в 14 лет - для этого надо окончить среднюю школу (12-й класс) или профессиональное училище (колледж, техникум и т. д.). Или того факта, что одной двойки не хватает, чтобы оставить ребенка на второй год. Или чтобы не выдать ему аттестат об окончании основной школы. Или того факта, что один незачет в мае практически не может повлиять на итоговую оценку.
Все мелочи по сравнению с главным. В Латвии. Запрещены. Гей-браки. И любые другие союзы, кроме гетеросексуальных и моногамных. По крайней мере с юридической точки зрения.
Поэтому в эссе по теме "Институт брака" нет никакой причины упоминать ЛГБТ. Вообще. Если не хочется самому, конечно.
Я уж молчу о том, что в "стандартах" про ЛГБТ ничего не говорится. Даже в той самой программе Skola 2030.
И тут возможны три варианта:
- Мамыкин ошибается в важных деталях. То ли в теме эссе, то ли в ответе школы, то ли в причине незачета, то ли еще в чем.
- Сыну Мамыкина не повезло учиться в школе, полной прогрессивных самодуров.
- Мамыкин врет.
К сожалению, экс-журналист не дает нам конкретных деталей. Хотя бы названия школы. Поэтому проверить первые два пункта не представляется возможным. Так что остается просто выбирать то объяснение, которое по душе.
Напоследок в этой теме отмечу забавный момент. Когда ведущий Алексей Стефанов сокрушенно спрашивает: "Куда смотрят латышские националисты?", Мамыкин в ответ называет "главных националистов Латвии" - президента Эдгара Ринкевича и министра юстиции Инесе Либиню-Эгнере.
Ринкевич был, а Либиня-Эгнере до сих пор является членом партии "Новое Единство", которая не называла национализм одной из своих ценностей. А вот действительно главных националистов - Яниса Иесалниекса, Райвиса Дзинтарса и других - Мамыкин почему-то не называет. Хотя именно Нацобъединение с ЛГБТ-темами борется очень усердно.
Либине-Эгнере Мамыкин еще приписывает фразы "резать русню" и "вышлем всех русских Латвии". Ничего подобного, естественно, Либиня-Эгнере не говорила.
9 мая
Мамыкин уверяет, что каждый год 9 мая к памятнику приходило 200-250 тысяч человек.
Это сильно завышенные оценки. Да, когда-то к памятнику действительно приходило такое количество людей (по крайней мере по словам организаторов). Но даже до ковида число участников стало падать. В 2019 году - 120 тысяч человек, в 2018 году - 150 тысяч, в 2016 году - также 150 тысяч. И это по самым комплиментарным оценкам.
А дальше Мамыкин утверждает, что никогда не забудет, как фракция Шлесерса в "прошлом созыве проголосовала за снос памятника".
Действительно, сложно забыть то, чего не было. Шлесерса и его партии не было в 13-м Сейме, во время созыва которого и был снесен памятник. Очередной показатель того, как хорошо экс-евродепутат разбирается во внутренней политике Латвии.
"ПРАВДА ТВ"
9 мая
По словам Мамыкина, именно тогдашний министр внутренних дел Мария Голубева 9 мая 2022 года "отдала приказ" пригнать тракторы и сгрузить цветы, которые были оставлены у памятника в Пардаугаве.
Это, конечно, неправда. За уборку цветов отвечает Рижское самоуправление, а не Министерство внутренних дел. А сама Голубева потеряла пост министра во многом и за то, что, по мнению некоторых политиков, слишком мягко реагировала на происходящее в парке Победы.
Так что Мамыкин, как говорится, "не туда воюет".
Борданс и люстрация
И вот мы добрались до той темы, которая поставила нас в тупик при обсуждении эфира у Владимира Соловьева. Теперь Мамыкин использует суперспособность "конкретика".
По его словам, экс-министр юстиции Янис Борданс предложил взять на вооружение практику "Германии 30-х годов" и проводить процедуру люстрации - "отбирать у русских все имущество".
Отбрасывая в сторону очевидное - Борданс никогда не призывал что-либо копировать у нацистской Германии, по крайней мере в публичном поле; люстрация - не значит отъем имущества - сконцентрируемся на сути.
Разумеется, до сих пор идей "отнять имущество у русских" не звучало. Что предлагал Борданс, так это национализировать имущество, которое в Латвии принадлежит государствам России и Беларуси. Речь идет о Доме Москвы в Риге, а также о санаториях "Янтарный берег" и "Белоруссия".
При этом тот же Дом Москвы до сих пор принадлежит тем же людям, что и раньше.
Улицы
Мамыкин утверждает, что "в Риге закончились улицы с русскими именами", а улицу Детлава Бранткална переименовали "в память об одном эсэсовце, который служил в гитлеровской армии".
Это неправда сразу на двух уровнях. Улица Бранткална теперь называется "улица Анны Бригадере".
На всякий случай, известная латышская писательница умерла 25 июня 1933 года в возрасте 71 года. Адольф Гитлер стал рейхсканцлером Германии 30 января 1933 года. "Эсэсовцем, который служил в гитлеровской армии", Бригадере быть никак не может.
И в целом в Риге нет ни одной улицы, названной в честь сражавшихся на стороне нацистской армии. Зато знаете, какие улицы до сих пор есть в Риге?
Улицы Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Гоголя, Сахарова. Возможно, Гоголя Андрей Владимирович относит к украинской культуре, а Пушкина, по линии прадеда, - к камерунской. Но в целом, конечно, хватает еще и в Риге, и в Латвии улиц с русскими фамилиями.
ЛГБТ и школы
И в этом интервью Мамыкин не смог обойтись без упоминания этой страшной аббревиатуры. К счастью, по касательной.
Но все равно мощно. Во-первых, по мнению Мамыкина, ребенок может захотеть, чтобы его усыновили. "А если это будет гей-пара?", - вопрошает экс-журналист.
Открою секрет Андрею Владимировичу. В Латвии ЛГБТ-парам запрещено усыновлять или удочерять детей. ЛГБТ-пары в целом в Латвии не считаются за семьи.
Это уж не говоря о том, что из семьи ребенка не могут забрать просто так.
Заходит речь и о скандальных материалах VISC. Ведущий интервью Роман Самуль утверждает, что в них говорится, что если ребенка трогают за интимные места - он не должен проявлять агрессию. "Да-да, я помню", - поддакивает Мамыкин.
Ничего такого там, разумеется, нет. В самих материалах от VISC эта тема вообще не поднимается. А в тех самых книгах, предлагаемых Papārdes zieds (но не составленных ими), подчеркивается важность автономности тела каждого ребенка.
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В интервью "ПРАВДЕ ТВ" Мамыкин утверждает, что сочувствует людям в Украине, которые "лишились своего крова, своих домов". Хотя у Соловьева называл происходящее "святым делом".
И вот это меня раздражает больше всего. Как я и говорил раньше - каждый человек имеет право верить в то, во что он хочет верить. Если Мамыкин искренне считает, что счастье Латвии в сближении с Россией, а ЛГБТ-подростки не имеют права считать себя нормальными - это его личное дело. Я могу только порадоваться, что он уехал с такими взглядами в Россию, в страну, где ему будет явно комфортнее жить.
Проблема в том, что Мамыкин во всех своих интервью и появлениях на ТВ врет. Или по крайней мере постоянно ошибается в фактах и не перепроверяет свои высказывания.
В итоге же с экрана звучит периодически настолько фантасмагоричный бред (вроде истории про сына и эссе про геев), что руки опускаются - такое практически невозможно опровергнуть, настолько это вне рамок.
А в глазах несогласных с действиями Латвии и Европы в отношении России Мамыкин может стать символом "говорящего правду". Хотя он делает все что угодно, кроме этого.
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