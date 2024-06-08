Сб, 8.06.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Под Царникава перевернулся катамаран: один человек погиб

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Водные развлечения. Иллюстративное фото
Водные развлечения. Иллюстративное фото Фото: siete_vidas/Shutterstock

В Царникавской волости перевернулся катамаран, в результате чего погиб человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

В полночь в VUGD поступила информация о том, что в Рижском заливе перевернулся катамаран с человеком. Когда на место прибыли пожарные, погибшего уже доставили на берег.

Спасатели передали погибшего сотрудникам Госполиции.

За минувшие сутки в службу поступило 37 вызовов - 17 на тушение пожаров, 11 на спасательные работы, семь вызовов оказались ложными.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх