Под Царникава перевернулся катамаран: один человек погиб

В Царникавской волости перевернулся катамаран, в результате чего погиб человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
В полночь в VUGD поступила информация о том, что в Рижском заливе перевернулся катамаран с человеком. Когда на место прибыли пожарные, погибшего уже доставили на берег.
Спасатели передали погибшего сотрудникам Госполиции.
За минувшие сутки в службу поступило 37 вызовов - 17 на тушение пожаров, 11 на спасательные работы, семь вызовов оказались ложными.
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