Почему мало голосуют? Отвечает Эдгар Ринкевич

Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил агентству LЕТА, что в потенциально низкой явке на выборы в Европейский парламент отчасти виноваты организаторы избирательных кампаний, которые не смогли убедить избирателей.
По его словам, необходимо подумать, были ли предложение и кампания достаточно убедительными, чтобы заинтересовать тех людей, которые не были уверены, что пойдут на выборы.
Ринкевич подчеркнул, что день выборов еще не закончился и нужно сделать все, чтобы показать, что в этой особой ситуации наша политическая ответственность находится на высоком уровне. Президент напомнил, что свобода - это не только право, но и обязанность голосовать и участвовать в политическом процессе, чтобы Латвия была услышана, и призвал всех прийти и проголосовать.
На вопрос, что должны сделать политики, чтобы повысить явку избирателей, он ответил, что это можно будет обсудить, когда станут известны результаты выборов. Политики обычно ищут различные привлекательные способы обращения к людям. Ринкевич отметил, что иногда действия политиков могут раздражать или забавлять избирателей, но люди ценят, когда кандидаты стараются быть как можно более честными. Иногда депутаты обещают приятные, но невыполнимые вещи, что вызывает разочарование, сказал президент.
Он также отметил, что низкая явка не выгодна никому, особенно тем, кто хочет видеть сильную Латвию и Европу, а также остановить российскую агрессию.
Ринкевич сказал, что ожидает от новых евродепутатов активности и выступлений в дебатах, что не всегда было в последние пять лет. Он также хочет, чтобы евродепутаты активно выражали позицию Латвии при голосовании и чаще возвращались в Латвию, чтобы встретиться с избирателями, принять участие в интервью и рассказать о событиях в Европарламенте.
Штрафы за неучастие в выборах не являются разумной мерой
Штрафы за неучастие в выборах не являются разумным методом, и участие в выборах нужно поощрять без репрессивных методов, также заявил LЕТА Ринкевич. Президент отметил, что политикам следует активнее призывать людей голосовать и работать над другими способами поощрения участия избирателей.
Он отметил, что в некоторых странах введены штрафы за отказ от голосования, но они, как правило, все равно не применяются в полной мере и не являются достаточно хорошим решением.
Я не верю, что можно заставить кого-то выразить свой выбор, это его ответственность, сказал Ринкевич, напомнив, что свобода - это не только право, но и ответственность и обязанность.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!