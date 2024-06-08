Почему мало голосуют? Отвечает Эдгар Ринкевич

По его словам, необходимо подумать, были ли предложение и кампания достаточно убедительными, чтобы заинтересовать тех людей, которые не были уверены, что пойдут на выборы.

Ринкевич подчеркнул, что день выборов еще не закончился и нужно сделать все, чтобы показать, что в этой особой ситуации наша политическая ответственность находится на высоком уровне. Президент напомнил, что свобода - это не только право, но и обязанность голосовать и участвовать в политическом процессе, чтобы Латвия была услышана, и призвал всех прийти и проголосовать.

На вопрос, что должны сделать политики, чтобы повысить явку избирателей, он ответил, что это можно будет обсудить, когда станут известны результаты выборов. Политики обычно ищут различные привлекательные способы обращения к людям. Ринкевич отметил, что иногда действия политиков могут раздражать или забавлять избирателей, но люди ценят, когда кандидаты стараются быть как можно более честными. Иногда депутаты обещают приятные, но невыполнимые вещи, что вызывает разочарование, сказал президент.