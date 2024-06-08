Фото В Латвии проходят выборы в Европарламент. Что нужно знать?

Сегодня, 8 июня, в 8:00 по всей Латвии открылись 945 избирательных участков, на которых можно проголосовать на выборах в Европейский парламент, сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК).
Еще 50 избирательных участков в день выборов будут работать за рубежом.
Избиратели могут голосовать на любом избирательном участке в Латвии или за рубежом. Голосовать на выборах в Европарламент могут и граждане Латвии, и граждане других стран ЕС, которым на день выборов исполнилось 18 лет.
Сегодня до 12:00 те граждане, которые по состоянию здоровья не могут прийти на избирательный участок, могут зарегистрироваться для голосования по месту нахождения. Для этого нужно написать заявление с указанием имени, персонального кода, номера телефона, адреса, а при проживании в многоквартирном доме - кода входной двери.
Галерея: В Латвии проходят выборы в Европарламент
Заявление можно написать, используя анкету ЦИК или в свободной форме. Письменное заявление о голосовании на дому на ближайший избирательный участок может принести родственник, сосед или другое доверенное лицо. Заявление также можно отправить по электронной почте в местную избирательную комиссию, однако оно должно быть подписано электронной подписью.
В выборах в Европарламент в Латвии участвуют 16 партий и их объединений: "Согласие", Новая консервативная партия, Национальное объединение, "Латвия на первом месте", "Для развития Латвии", Центристская партия, "Объединение Младолатыши", "Объединенный список", "Прогрессивные", "Сила народной власти", "Движение "За!"", "Суверенная власть", "Народ. Земля. Государство", Союз зеленых и крестьян, "Новое Единство" и "Стабильности!".
В целом в Европарламент баллотируется 271 кандидат, в том числе 163 мужчины и 108 женщин. Средний возраст кандидатов составляет 46,5 лет. Самому молодому кандидату - 21 год, самому старшему - 86. Семь кандидатов имеют основное образование, 31 - среднее, 234 - высшее.
Ход выборов
Председатель ЦИК Кристине Саулите отметила, что избирательные участки начали работу в день выборов без каких-либо заминок. В ходе предварительного голосования можно было заметить, что явка растет с каждым днем, добавила она.
"Надеюсь, что все, кто планирует пойти и проголосовать, пойдут сегодня", - сказала Саулите.
На предварительном голосовании проголосовали уже 8,37%
За три дня предварительного голосования до субботы проголосовали 128 938 избирателей, или 8,37% имеющих право голоса, свидетельствует информация, обнародованная Центральной избирательной комиссией (CVK).
За три дня предварительного голосования больше всего избирателей проголосовало в Видземе - 41 768, или 10,54% имеющих право голоса, далее следует Рига - 45 274, или 7,85%. В Земгале проголосовали 16 771, или 8,29%, избирателей, в Курземе - 14 712, или 8,32%. Меньше всего жителей голосовало в Латгале - 10 413, или 5,51% имеющих право голоса.
Наибольшая активность предварительного голосования в Видземе была в Саулкрастском крае, где проголосовали 1396, или 17,63%, имеющих право голоса, а минимальная - в Резекненском крае Латгале, где проголосовали 1002 избирателя, или 4,26%.
На прошлых выборах в Европарламент в 2019 году проголосовали 158 488 избирателей, или 11,2% имеющих право голоса. Самыми активными голосовавшими на прошлых выборах в Европарламент были жители Рижского округа и Видземе. Наименьшая активность предварительного голосования наблюдалась в Латгале, где в нем приняли участие всего 6,98% имеющих право голоса.
Размещение предвыборных агитационных материалов в субботу запрещено
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) обращает внимание на то, что и в день выборов в Европарламент размещение предвыборных агитационных материалов запрещено.
В субботу, как и в пятницу, предвыборные агитационные материалы нельзя размещать в прессе, в городской среде и в электронных медиа. Запрещена платная агитация в социальных сетях и других местах в интернете.
KNAB призывает обратить особое внимание на этот запрет в менее частых периодических изданиях, таких как еженедельные газеты и журналы. Если газета публикует политическую рекламу, она не должна продаваться в пятницу и субботу, независимо от дня выхода издания.
KNAB отмечает, что бесплатная агитация в социальных сетях и интернете не ограничивается в течение всего периода предвыборной кампании. Это означает, что закон о предвыборной агитации не запрещает публиковать и делиться бесплатным контентом или выражать политические взгляды в социальных сетях и других местах в интернете также в день и накануне выборов.
KNAB призывает людей сообщать в бюро или в Государственную полицию, если они обнаруживают несанкционированную политическую рекламу в дни, когда действует запрет на агитацию.
Сообщить в KNAB можно несколькими способами, в том числе через бесплатное приложение Ziņo KNAB, позвонив на телефон доверия бюро 8000 2070 или отправив электронное письмо на адрес knab@knab.gov.lv.
Людям также предлагается сообщать о случаях несанкционированной агитации в городской среде в день выборов в Государственную полицию. Например, в эти дни в городах запрещено распространение листовок, восхваляющих политическую партию или кандидата, а также агитация возле избирательных участков. Сообщать можно о любых предвыборных рекламных объявлениях в городских районах, которые не были своевременно сняты.
VDD призывает информировать о возможных случаях подкупа избирателей
Служба государственной безопасности (VDD) призывает людей информировать о возможных случаях подкупа голосов, сообщили агентству LЕТА в VDD.
Служба государственной безопасности напоминает, что умышленное препятствование свободному осуществлению человеком права голосовать или быть избранным является уголовным преступлением. Закон запрещает влиять на свободный выбор избирателей с помощью насилия, обмана, угроз, подкупа или любых других незаконных средств. Уголовная ответственность предусмотрена также за умышленный неправильный подсчет голосов, за умышленное нарушение тайны голосования должностным лицом или членом избирательной комиссии.
VDD призывает сообщать, если за голосование за ту или иную политическую силу или кандидата предлагается оплата или иные материальные или нематериальные блага. Также следует сообщать о создании и распространении заведомо ложной дискредитирующей информации о политической силе или кандидате в депутаты с использованием технологий дипфейка.
Председатель ЦИК Кристине Саулите также призывает граждан сообщать о нарушениях.
Низкая явка избирателей под Резекне: что происходит?
Низкая явка на выборах в Европарламент (ЕП) в Резекненском крае может быть связана с отсутствием политической рекламы, сказал агентству LЕТА председатель Резекненской краевой избирательной комиссии Юрис Домбровскис.
По его словам, при посещении поселков лишь в нескольких из них можно было увидеть плакат какой-либо партии. Хотя в средствах массовой информации и была информация, ее, по мнению представителя избирательной комиссии, было недостаточно.
Возможно, именно поэтому некоторые люди не могут определиться, за кого голосовать, считает Домбровскис. "Насколько я видел на избирательных участках, есть люди, которые проводят в кабинке по 10-15 минут, просматривая и изучая списки. Люди не готовы, но они приходят, чтобы выполнить свой гражданский долг", - сказал глава местной комиссии.
На участки в основном приходят пожилые люди, но есть и молодежь.
Домбровскис считает, что в крае явка на выборах в Европарламент в этом году может быть примерно на треть ниже, чем пять лет назад.
По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), на выборах в Европарламент 2019 года в Резекненском крае проголосовали 20,44% избирателей, имеющих право голоса, а в Вилянском крае, который присоединен к Резекненскому - 27,54%.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!