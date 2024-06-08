Фото В Латвии проходят выборы в Европарламент. Что нужно знать?

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией ( KNAB ) обращает внимание на то, что и в день выборов в Европарламент размещение предвыборных агитационных материалов запрещено.

В субботу, как и в пятницу, предвыборные агитационные материалы нельзя размещать в прессе, в городской среде и в электронных медиа. Запрещена платная агитация в социальных сетях и других местах в интернете.

KNAB призывает обратить особое внимание на этот запрет в менее частых периодических изданиях, таких как еженедельные газеты и журналы. Если газета публикует политическую рекламу, она не должна продаваться в пятницу и субботу, независимо от дня выхода издания.

KNAB отмечает, что бесплатная агитация в социальных сетях и интернете не ограничивается в течение всего периода предвыборной кампании. Это означает, что закон о предвыборной агитации не запрещает публиковать и делиться бесплатным контентом или выражать политические взгляды в социальных сетях и других местах в интернете также в день и накануне выборов.

KNAB призывает людей сообщать в бюро или в Государственную полицию, если они обнаруживают несанкционированную политическую рекламу в дни, когда действует запрет на агитацию.

Сообщить в KNAB можно несколькими способами, в том числе через бесплатное приложение Ziņo KNAB, позвонив на телефон доверия бюро 8000 2070 или отправив электронное письмо на адрес knab@knab.gov.lv.