Уточнение: на выборах в ЕП проголосовало 33,83% избирателей - больше, чем пять лет назад

По информации ЦИК, обнародованной в полдень воскресенья, 9 июня, на выборах в Европарламент 2024 года проголосовали не менее 521 325 избирателей, что составляет 33,83% от общего числа имеющих право голоса жителей. К этим данным еще будут добавлены немногочисленные результаты голосования по почте.

На 51 участке за границей проголосовали 6915 избирателей, или 3,87% от зарегистрированных там имеющих право голоса граждан Латвии. Наибольшая активность избирателей была в Брюсселе, где проголосовали 653 избирателя. На втором месте по активности - участок в Лондоне, где проголосовали 505 избирателей. Третье место занимают Нидерланды, где проголосовали 419 избирателей.

ЦИК также уточнила данные об активности избирателей в разных регионах Латвии, однако самая низкая активность избирателей по-прежнему в Латгале - там проголосовали в общей сложности 47 030 избирателей, или 24,9% от имеющих право голоса. Самая высокая активность избирателей - в Видземе, где проголосовали 176 140 граждан, или 44,44% зарегистрированных избирателей.