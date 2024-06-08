Уточнение: на выборах в ЕП проголосовало 33,83% избирателей - больше, чем пять лет назад

С появлением данных зарубежных избирательных участков немного повысился показатель активности избирателей Европейского парламента в Латвии, свидетельствует информация, обнародованная Центральной избирательной комиссией (ЦИК).
По информации ЦИК, обнародованной в полдень воскресенья, 9 июня, на выборах в Европарламент 2024 года проголосовали не менее 521 325 избирателей, что составляет 33,83% от общего числа имеющих право голоса жителей. К этим данным еще будут добавлены немногочисленные результаты голосования по почте.
На 51 участке за границей проголосовали 6915 избирателей, или 3,87% от зарегистрированных там имеющих право голоса граждан Латвии. Наибольшая активность избирателей была в Брюсселе, где проголосовали 653 избирателя. На втором месте по активности - участок в Лондоне, где проголосовали 505 избирателей. Третье место занимают Нидерланды, где проголосовали 419 избирателей.
ЦИК также уточнила данные об активности избирателей в разных регионах Латвии, однако самая низкая активность избирателей по-прежнему в Латгале - там проголосовали в общей сложности 47 030 избирателей, или 24,9% от имеющих право голоса. Самая высокая активность избирателей - в Видземе, где проголосовали 176 140 граждан, или 44,44% зарегистрированных избирателей.
В Земгале проголосовали 76 976 избирателей, или 38,04% от имеющих право голоса, в Курземе - 67 236 избирателей, или 38% имеющих право голоса, в Риге - 147 028 избирателей, или 36,96%. В Рижский избирательный округ засчитываются и избирательные участки за границей, где активность избирателей была ничтожной, поэтому общий показатель активности избирателей Рижского избирательного округа оказался пониженным до 26,7%.
ЦИК еще подведет подсчет голосов жителей с правом голоса, проживающих за границей и проголосовавших по почте.
В этом году на выборах в Европарламент активность избирателей несколько превзошла два предыдущих голосования.
На прошлых выборах в Европарламент, которые состоялись в 2019 году, проголосовали 474 390 человек, или 33,53% имеющих право голоса граждан, тогда как на выборах в Европарламент 2014 года - 445 225 избирателей, или 30,24%.
Всего в выборах в Европарламент в этом году могли принять участие 1,541 млн жителей Латвии.
Результаты выборов выяснятся только после того, как закроется последний участок в Европе - в Италии, который остановит работу ровно в полночь в ночь на понедельник по латвийскому времени.
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