VDD не констатировала попыток РФ вмешаться в выборы

Служба государственной безопасности (VDD) до сих пор не выявила прямых попыток государства-агрессора России или других стран незаконно вмешаться в выборы в Европарламент и повлиять на их результаты в Латвии, сообщили агентству LЕТА в службе.
По данным VDD, в настоящее время выборы проходят спокойно и без каких-либо серьезных инцидентов в сфере безопасности.
В предвыборный период и до 12 часов дня выборов VDD выявила более 20 так называемых сигналов о возможных нарушениях. В большинстве этих случаев VDD выявила незначительные нарушения установленных избирательных процедур, которые были немедленно устранены в сотрудничестве с участковыми избирательными комиссиями.
Однако некоторые из сигналов, полученных VDD, касаются нарушений, которые находятся в компетенции других учреждений. VDD проинформировала соответствующие учреждения о конкретных случаях.
На данный момент VDD не возбудила ни одного уголовного дела по факту возможных незаконных действий в связи с выборами в Латвии.
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