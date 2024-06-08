VDD не констатировала попыток РФ вмешаться в выборы

По данным VDD, в настоящее время выборы проходят спокойно и без каких-либо серьезных инцидентов в сфере безопасности.

В предвыборный период и до 12 часов дня выборов VDD выявила более 20 так называемых сигналов о возможных нарушениях. В большинстве этих случаев VDD выявила незначительные нарушения установленных избирательных процедур, которые были немедленно устранены в сотрудничестве с участковыми избирательными комиссиями.

Однако некоторые из сигналов, полученных VDD, касаются нарушений, которые находятся в компетенции других учреждений. VDD проинформировала соответствующие учреждения о конкретных случаях.

На данный момент VDD не возбудила ни одного уголовного дела по факту возможных незаконных действий в связи с выборами в Латвии.

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