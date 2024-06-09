В июне сотни миллионов избирателей голосуют на выборах в Европарламент, и многие из них будут задаваться вопросом: а что для них сделал Евросоюз с 2019 года, когда состоялись предыдущие выборы.

Для мировой истории уникален тот факт, что 27 стран решили объединить суверенитет и создать экономическое, социальное и политическое партнёрство, основанное на общих ценностях – мир, справедливость, уважение, солидарность. Это триумф, который мы не должны считать чем-то само собой разумеющимся, особенно сейчас, когда так много людей во всём мире лишь мечтают о свободе выбирать власть среди множества кандидатов и партий.

В нынешний период геополитических сдвигов миропорядок, который мы помогали создавать (и который приносил нам пользу в течение последних 80 лет), подвергся трудным испытаниям. Однако главные задачи, стоящие перед нам (будь это безопасность, здоровье населения, дигитализация или изменение климата), остаются общими задачами, для решения которых требуется сотрудничество. Как показывает опыт Европы, вместе – мы сильнее, и мы можем добиться успеха, действуя в соответствии с тремя принципами: единство, решимость, солидарность.