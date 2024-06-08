Видео "За меня платят дважды". Женщина с инвалидностью жалуется на странности покупки билетов

В один из случаев пассажирка не попала в автобус, так как он оказался полон, оставив за дверью даже нескольких пассажиров.

"Прибыв на автовокзал за час до рейса, я не могу купить билет. Это я могу сделать только у водителя, и это коммерческий рейс. Хочешь купить билет у водителя, а билетов больше нет. Автобус полон.

Принимаются пассажиры без билетов, которые покупают билет за наличные. А если есть места, то есть и эти льготные билеты. Но мне довелось действительно ждать следующего автобуса", - говорит женщина.

Сандра до этого покупала билет и на ближайший некоммерческий рейс.

Она отмечает: "Это значит, что за меня кто-то платит дважды".

Видео: сюжет Bez Tabu

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