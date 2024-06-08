На премьера Дании напал 39-летний поляк под воздействием алкоголя и наркотиков

Мужчина, напавший в пятницу вечером в центре Копенгагена на премьера Дании Метте Фредериксен, оказался 39-летним поляком, сообщает местная газета Ekstra Bladet. Суд Копенгагена в субботу назначил мужчине 12-дневный арест.
На суде он признал, что напал на премьер-министра, и сказал, что знает, на кого напал. Однако о его мотивах ничего не сообщалось.
По словам Ekstra Bladet, мужчина не говорит и не понимает датского языка.
Согласно материалам дела, он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
В сообщении полиции говорится, что после задержания злоумышленник "выглядел растерянным". Датская полиция не видит в действиях мужчины политических мотивов.
Бюро премьер-министра заявило, что Фредериксен получила "легкие ранения".
Издание Der Spiegel написала, что у датского премьера после нападения была обнаружена "легкая травма шейных позвонков позвоночника".
"Иначе она не ранена, но шокирована произошедшим", - цитирует агентство Reuters заявление офиса датского премьера. После нападения премьер-министр была доставлена в больницу для обследования. Все официальные мероприятия, которые у нее были запланированы на 8 июня, отменены.
Как сообщалось, вчера, 7 июня, на премьер-министра Дании было совершено нападение.
Очевидцы рассказывали, что в пятницу вечером 46-летняя Фредериксен пришла на площадь Фредериксберг, когда идущий с противоположной стороны мужчина сильно ударил ее по плечу.
Осуждение произошедшего высказали многие лидер других стран.
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