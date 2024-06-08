На премьера Дании напал 39-летний поляк под воздействием алкоголя и наркотиков

На суде он признал, что напал на премьер-министра, и сказал, что знает, на кого напал. Однако о его мотивах ничего не сообщалось.

По словам Ekstra Bladet, мужчина не говорит и не понимает датского языка.

Согласно материалам дела, он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

В сообщении полиции говорится, что после задержания злоумышленник "выглядел растерянным". Датская полиция не видит в действиях мужчины политических мотивов.

Бюро премьер-министра заявило, что Фредериксен получила "легкие ранения".

Издание Der Spiegel написала, что у датского премьера после нападения была обнаружена "легкая травма шейных позвонков позвоночника".

"Иначе она не ранена, но шокирована произошедшим", - цитирует агентство Reuters заявление офиса датского премьера. После нападения премьер-министр была доставлена в больницу для обследования. Все официальные мероприятия, которые у нее были запланированы на 8 июня, отменены.

Как сообщалось, вчера, 7 июня, на премьер-министра Дании было совершено нападение.

Очевидцы рассказывали, что в пятницу вечером 46-летняя Фредериксен пришла на площадь Фредериксберг, когда идущий с противоположной стороны мужчина сильно ударил ее по плечу.

Осуждение произошедшего высказали многие лидер других стран.

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