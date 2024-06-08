ХАМАС пригрозил Израилю новыми захватами заложников

Шольц и Байден прокомментировали операцию ЦАХАЛ в Нусейрате

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) назвал освобождение четырех израильских заложников из сектора Газа в субботу "важным знаком надежды" для израильских семей, которые ждут возвращения из плена своих близких. "Четверо заложников теперь свободны. ХАМАС должен наконец освободить всех заложников. Война должна закончиться", - написал он в соцсети Х.

Возвращение домой пленников ХАМАС также прокомментировал президент США Джо Байден, который находится с визитом во Франции. Американский лидер пообещал продолжить работу по освобождению заложников в секторе Газа и добиться соглашения по прекращению огня в регионе.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек. Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 36 тысяч человек, еще почти 82 тысячи получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря 2023 года, были освобождены более 100 заложников. Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти боевиков, по данным израильских властей, остаются около 120 человек, захваченных 7 октября. При этом, по оценкам Израиля, не менее 40 заложников уже нет в живых.

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