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Желаемый Эстонией плавучий СПГ-терминал принес финнам огромные убытки

Эркки Эрилайд rus.postimees.ee
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Плавучий СПГ-терминал Exemplar.
Плавучий СПГ-терминал Exemplar. Фото: Excelerate Energy

Судно для регазификации СПГ Exemplar, из-за которого в 2022 году эстонцы и финны спешно строили терминалы, принесло своему финскому оператору более 25 миллионов евро убытков в прошлом году, сообщает Rus.Postimees.

Перевод: Сергей Светлов

По словам генерального директора государственной финской компании по управлению СПГ-терминалом Gasgrid Сату Маттила, терминал в первую очередь предназначен для обеспечения безопасности поставок, и его коммерческую рентабельность можно будет оценить точнее только через несколько лет, сообщило издание Kauppalehti.

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