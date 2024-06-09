Желаемый Эстонией плавучий СПГ-терминал принес финнам огромные убытки

Судно для регазификации СПГ Exemplar, из-за которого в 2022 году эстонцы и финны спешно строили терминалы, принесло своему финскому оператору более 25 миллионов евро убытков в прошлом году, сообщает Rus.Postimees.
Перевод: Сергей Светлов
По словам генерального директора государственной финской компании по управлению СПГ-терминалом Gasgrid Сату Маттила, терминал в первую очередь предназначен для обеспечения безопасности поставок, и его коммерческую рентабельность можно будет оценить точнее только через несколько лет, сообщило издание Kauppalehti.