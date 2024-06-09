Желаемый Эстонией плавучий СПГ-терминал принес финнам огромные убытки

По словам генерального директора государственной финской компании по управлению СПГ-терминалом Gasgrid Сату Маттила, терминал в первую очередь предназначен для обеспечения безопасности поставок, и его коммерческую рентабельность можно будет оценить точнее только через несколько лет, сообщило издание Kauppalehti.