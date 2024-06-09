Дочери Путина снова вышли на публику. На этот раз в Санкт-Петербурге

Воронцова и Тихонова - дочери Путина от его брака с бывшей женой Людмилой, с которой он развелся в 2013 году после почти 30 лет совместной жизни. Предполагается, что им обеим около 30 лет.

Путин заявил, что его дочери работают в научной и образовательной сферах. Диктатор также отметил, что у него есть внуки, но их имена он так и не назвал.

Обе дочери ранее посещали ежегодный петербургский форум, но пока что на публике появилась только младшая дочь, Тихонова, сообщает независимая российская газета "Новая газета Европа".

Тихонова, работающая в технологической отрасли, рассказала 7 июня в видеозвонке об обеспечении "технологического суверенитета" российского военно-промышленного комплекса. Она была указана в качестве спикера на форуме в качестве главы центра "Иннопрактика".

Модератором дискуссии выступил известный кремлевский пропагандист Владимир Соловьев.

После полномасштабного вторжения России в Украину США и Великобритания в апреле 2022 года ввели санкции против Тихоновой за поддержку работы Минобороны России.

Санкции введены и в отношении старшей дочери Воронцовой, которая очно выступила 8 июня на дискуссии об инновациях в биотехнологиях и биопроизводстве.

Путин очень мало говорит о своих дочерях и семье публично. Некоторые аналитики полагают, что так диктатор хочет показаться сильным и неуязвимым.

Ранее Путин заявлял, что его дочери не занимаются политикой. Сообщается, что Тихонова когда-то пыталась построить карьеру в акробатическом рок-н-ролле.

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