Операция, в ходе которой израильский спецназ освободил четырех заложников в лагере беженцев «Нусейрат» в центре Газы, планировалась несколько недель.
Израильтяне встретили новость об освобождении заложников с ликованием. Однако палестинцы заявляют о десятках погибших в ходе рейда.
Министерство здравоохранения Газы, управляемое ХАМАС, сообщает, что в результате израильского рейда погибли 274 человека, включая детей и других гражданских лиц.
Названный «Семена лета», рейд был проведен в дневное время. Это довольно необычно, однако, по словам представителей Армии обороны Израиля, позволило военным использовать элемент внезапности.
В середине утра на улицах было много людей, совершавших покупки на близлежащем рынке.
Осуществляя рейд в дневное время, спецназовцы сильно рисковали, причем не только во время штурма, но и в ходе отступления. По данным израильской полиции, один из спецназовцев получил тяжелые ранения и позже скончался в больнице.
По словам пресс-секретаря ЦАХАЛ контр-адмирала Даниэля Хагари, «по масштабам это было похоже на „Энтеббе“» — имеется в виду операция израильского спецназа в Уганде в 1976 году, в ходе которой удалось освободить 102 заложника с самолета компании Air France, захваченного палестинскими боевиками. В Израиле она неофициально известна как операция «Йонатан», в честь погибшего командира группы спецназовцев Йонатана Нетаньяху — старшего брата нынешнего премьер-министра Израиля.
По словам Хагари, действуя на основании разведданных и проникнув в Газу из Израиля, спецназовцы одновременно совершили налет на две жилые квартиры в «Нусейрате», где под охраной содержались заложники.
В одной квартире находилась 26-летняя заложница Ноа Аргамани. В другой — 41-летний Шломи Зив, 27-летний Андрей Козлов и 22-летний Альмог Меир Ян.
Прорвавшись внутрь, израильские коммандос освободили заложников и погрузили их в военные машины на улице, где столкнулись с ожесточенным сопротивлением палестинских боевиков.
Хагари рассказал, что израильские военные спланировали рейд в мельчайших деталях и даже построили макеты двух квартир для тренировок.
Как сообщает CBS News, ссылаясь на двух американских чиновников, США также оказывали Израилю разведывательную поддержку в проведении операции.
На видео, снятом с мобильного телефона, видно, как люди ныряют в укрытия, когда над ними проносятся ракеты и раздаются выстрелы.
На более поздних кадрах видны разбросанные по улице тела.
Палестинцы, живущие в густонаселенном районе, где ХАМАС удерживал израильских заложников, рассказали, что во время спасательной операции район подвергся интенсивным бомбардировкам и обстрелам из тяжелого оружия.
Как сообщило подконтрольное ХАМАС палестинское Министерство здравоохранения, в ходе спасательной операции в лагере беженцев и его окрестностях были убиты десятки палестинцев, в том числе женщины и дети.
Две больницы в Газе, «Аль-Акса» и «Аль-Авда», заявили, что насчитали 70 погибших. Министерство здравоохранения опубликовало имена 86 человек, убитых, по его данным, в ходе двухчасовой операции. Пресс-служба ХАМАС ранее заявляла, что погибли не менее 210 человек и 400 получили ранения.
Контр-адмирал Хагари сообщил, что жертв было менее 100. Би-би-си не удалось подтвердить количество жертв.
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На кадрах из больницы «Аль-Акса» видно множество людей с тяжелыми ранениями, лежащих на земле. На залитом кровью полу почти не остается места, чтобы врачи могли перемещаться между пациентами.
На других видеозаписях видно, как в здание больницы на машинах скорой помощи и обычных автомобилях подвозят и заносят новых пациентов.
Директор больницы «Аль-Авда» в лагере «Нусейрат» Марван Абу Нассер сообщил Арабской службе Би-би-си, что количество поступающих в больницу трупов росло на протяжении всей субботы. По его словам, в больнице нет морга для размещения тел погибших.
Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас призвал срочно провести заседание Совета Безопасности ООН в связи с тем, что он назвал «кровавой резней, которую осуществили израильские силы».
Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель подверг критике число жертв в ходе операции в Газе, заявив, что осуждает ее «самым решительным образом».
«Сообщения из Газы об очередном массовом убийстве мирных жителей ужасают», — написал он в соцсети X.
Один из израильских министров в ответ заявил, что вместо этого осуждать следует ХАМАС.
Параллельно при участии посредников продолжаются попытки достичь соглашения о прекращении огня.
На премьер-министра Биньямина Нетаньяху оказывают растущее давление как союзники Израиля, в первую очередь США, настаивающие на скорейшем заключении соглашения, так и ультраправые члены его правящей коалиции, обещающие развалить правительство в случае, если Нетаньяху согласится на переговоры с ХАМАС.
Субботняя операция стала самым успешным спасением заложников израильскими военными в этой войне, и аналитики считают, что она может сыграть на руку сторонникам жесткой линии в израильском кабинете и изменить расчеты премьер-министра.
В ответ на военное наступление в «Нусейрате» политический лидер ХАМАС Исмаил Хания заявил, что Израиль не может навязывать группировке свой выбор.
Он сказал, что группировка не согласится на соглашение о прекращении огня, если оно не обеспечит безопасность палестинцев.
В результате нападения ХАМАС на Израиль 7 октября погибли около 1200 человек, около 250 человек взяли в плен. По соглашению, заключенному в ноябре, ХАМАС освободил 105 заложников в обмен на недельное прекращение огня и около 240 палестинских заключенных в израильских тюрьмах. Некоторые из заложников погибли в плену — так, в начале июля Израиль сообщил о гибели четырех заложников пожилого возраста.
Около 116 человек остаются на палестинской территории.
«Мужчины, женщины, дети. Когда мы говорим, что сделаем все, чтобы вернуть наших заложников домой, мы имеем в виду именно это: мы не перестанем бороться за их свободу, — сказал Даниэль Хагари. — Любая другая приличная страна мира сделает то же самое».
В субботу палестинский Минздрав сообщил, что число погибших в Газе достигло 36 801 человека.
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