По словам Хагари, действуя на основании разведданных и проникнув в Газу из Израиля, спецназовцы одновременно совершили налет на две жилые квартиры в «Нусейрате», где под охраной содержались заложники.

В одной квартире находилась 26-летняя заложница Ноа Аргамани. В другой — 41-летний Шломи Зив, 27-летний Андрей Козлов и 22-летний Альмог Меир Ян.

Прорвавшись внутрь, израильские коммандос освободили заложников и погрузили их в военные машины на улице, где столкнулись с ожесточенным сопротивлением палестинских боевиков.

Хагари рассказал, что израильские военные спланировали рейд в мельчайших деталях и даже построили макеты двух квартир для тренировок.

Как сообщает CBS News, ссылаясь на двух американских чиновников, США также оказывали Израилю разведывательную поддержку в проведении операции.

Пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что спасательная операция в Газе была «рискованной и сложной миссией», основанной на «точных разведданных» Фото: Reuters

На видео, снятом с мобильного телефона, видно, как люди ныряют в укрытия, когда над ними проносятся ракеты и раздаются выстрелы.

На более поздних кадрах видны разбросанные по улице тела.

Палестинцы, живущие в густонаселенном районе, где ХАМАС удерживал израильских заложников, рассказали, что во время спасательной операции район подвергся интенсивным бомбардировкам и обстрелам из тяжелого оружия.

Как сообщило подконтрольное ХАМАС палестинское Министерство здравоохранения, в ходе спасательной операции в лагере беженцев и его окрестностях были убиты десятки палестинцев, в том числе женщины и дети.