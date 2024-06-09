Три должностных лица и бизнесмен обвинены в выманивании у Латвии более 325 000 евро

Начатое менее двух лет назад расследование Бюро внутренней безопасности о возможных нарушениях при покупке избирательных IT-систем поступило в суд. Прокуратура считает, что два должностных лица Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) и одно должностное лицо Государственного агентства регионального развития вместе с предпринимателем Ренаром Каджулисом выманили у государства более 325 тысяч евро. Дело идет о трех закупках, совершенных управлением для разработки электронного реестра онлайн-избирателя. Несмотря на то, что правоохранительные органы называют закупки мошенничеством, приобретенная система использовалась в качестве основы и для этих выборов в Европейский парламент, сообщает Nekā personīga.
На выборах в Европейский парламент в 2019 году впервые можно было проголосовать на любом участке. Такое решение Сейм принял за год до выборов. Для этого Центральная избирательная комиссия потребовала чуть больше полутора миллионов евро, но после долгих дискуссий с Министерством финансов и Сеймом получила только 170 тысяч.
Времени до выборов было мало, конкурс на разработку системы выиграло уже многолетний партнер ЦИК по сотрудничеству предприятие SOAAR. На разработку и тестирование избирательной системы ушло 23 дня.
Выборы состоялись. Но система не сработала как надо - не всем желающим удалось проголосовать на свободно выбранном участке. После выборов ревизию системы провел Госконтроль. Он указал, что разработка столь важных технологий не должна быть спешной и недостаточно финансируемой, поскольку риски потери доверия к выборам слишком велики.
ЦИК в сфере технических решений выборов уже долгое время зависел от одной компании. Денег на разработку другой системы комиссии не выделяли и на каждом конкурсе работа вновь возвращалась к SOAAR. Это показалось подозрительным другим технологическим фирмам, и политикам.
Об изменении системы дискутировало еще правительство Мариса Кучинскиса, а за более конкретные действия без большой спешки взялся Кабинет министров Кришьяниса Кариньша.
После дискуссий между ЦИК, PMLP, Министерством окружающей среды и финансов было констатировано очевидное, что ЦИК не хватает ресурсов, чтобы все сделать, поэтому необходима более высокая централизация. Поскольку за регистр избирателей отвечали PMLP, то их и обязали подготовить его к следующим выборам.
Между тем выборы были уже опасно близки. PMLP пришлось делать то же самое, что ЦИК - срочно выстраивать систему в сотрудничестве с единственным опытным предприятием SOAAR. Это закончилось уголовным делом для всех причастных.
Начатое Бюро внутренней безопасности уголовное дело о злоупотреблении служебным положением и выманивании госсредств попало в суд. В нем обвиняются три государственных должностных лица и предприниматель, инкриминируемые которым преступления связаны с осуществленным управлением закупками для разработки электронного онлайн-регистра избирателей на выборах в самоуправления и Сейм.
Уголовный процесс в Бюро внутренней безопасности начали сразу после выборов в 14-й Сейм - в ноябре 2022 года. Это связано с закупками, организованными в 2020 и 2021 годах для разработки онлайн-регистра избирателей на внеочередные выборы в самоуправления в Варакляны и Резекне.
По мнению следователей и прокуратуры, два сотрудника PMLP злоупотребили служебным положением при проведении тендера таким образом, чтобы в нем могло участвовать только одно предприятие - SOAAR. Nekā personīga известно, что оба должностных лица по-прежнему продолжают работу в PMLP.
Третье должностное лицо - некий сотрудник Государственного агентства регионального развития - обвиняется в том, что дал совет сотрудникам PMLP, как обойти закон о публичных закупках и нужное заказать в системе электронных закупок. Ограничений на продолжение работы на той же должности у него нет.
Центральным обвиняемым по делу является член правления SOAAR Ренарс Каджулис. Следователи считают, что Каджулис обманывал как при выписывании необоснованных актов приема-передачи, так и фактически при разработке технической спецификации, ограничении честной конкуренции и обеспечении превращения своего предприятия в единственного разработчика и содержателя системы.
По информации Nekā personīga, всем обвиняемым инкриминировались нарушения по трем статьям Уголовного закона - за соучастие в преступлении, за мошенничество в крупном размере или группе, и за злоупотребление служебным положением, если деятельность повлекла тяжкие последствия.
Прокуратура считает, что всего из страны было перенаправлено 325 тысяч евро. Это почти на 200 тысяч меньше, чем изначально подсчитало Бюро внутренней безопасности. Изначально Бюро включило и плановую опалату за проведение выборов в Сейм. Расчеты между PMLP и SOAAR за это так и не состоялись.
Электронный реестр избирателей, используемый на этих выборах, был создан компанией RIX Technologies. Но в качестве основы была использована система, созданная для муниципальных выборов 2021 года. Конкурс был заключен в декабре, однако закупка и сопровождающие документы не являются публично доступными.
Уголовное дело насчитывает 15 томов, всего почти 3500 листов. Оно в конце мая было передано в Рижский городской суд. На этой неделе суд вернул дело. Установлено, что прокурор не передала обвиняемым все материалы, связанные с делом. Всего они не получили 24 вещественных доказательства.
Бюро внутренней безопасности отказалось более подробно комментировать суть дела и выдвинутые обвинения, сказав, что сейчас дело ведет прокуратура и со всеми вопросами нужно обращаться туда. Прокуратура также отказала в интервью. Ответственный прокурор Джен Андерсоне сейчас больна, а старший прокурор не желает говорить о конкретном деле.
На этих выборах регистр избирателей успели обеспечить, но голоса на участках надо считать вручную. Уже с выборов в 11-й Сейм для этого использовали систему SOAAR Balsis. Система была арендована и ЦИК она не принадлежит.
После выборов в Европарламент электронный онлайн-реестр избирателей перейдет в ведение Государственного агентства регионального развития, которое разработает платформу, которую можно будет использовать для всех выборов и референдумов. В агентстве рассчитывают, что на это может потребоваться 4,95-5,75 млн евро.
KNAB также длительное время расследовал и передал в прокуратуру дело о возможных нарушениях SOAAR при закупке, проведенной ЦИК, обвинив Каджулиса и экс-председателя ЦИК Кристину Берзиню в мошенничестве в крупном размере.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!