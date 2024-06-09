Три должностных лица и бизнесмен обвинены в выманивании у Латвии более 325 000 евро

Третье должностное лицо - некий сотрудник Государственного агентства регионального развития - обвиняется в том, что дал совет сотрудникам PMLP, как обойти закон о публичных закупках и нужное заказать в системе электронных закупок. Ограничений на продолжение работы на той же должности у него нет.

Центральным обвиняемым по делу является член правления SOAAR Ренарс Каджулис. Следователи считают, что Каджулис обманывал как при выписывании необоснованных актов приема-передачи, так и фактически при разработке технической спецификации, ограничении честной конкуренции и обеспечении превращения своего предприятия в единственного разработчика и содержателя системы.

По информации Nekā personīga, всем обвиняемым инкриминировались нарушения по трем статьям Уголовного закона - за соучастие в преступлении, за мошенничество в крупном размере или группе, и за злоупотребление служебным положением, если деятельность повлекла тяжкие последствия.

Прокуратура считает, что всего из страны было перенаправлено 325 тысяч евро. Это почти на 200 тысяч меньше, чем изначально подсчитало Бюро внутренней безопасности. Изначально Бюро включило и плановую опалату за проведение выборов в Сейм. Расчеты между PMLP и SOAAR за это так и не состоялись.

Электронный реестр избирателей, используемый на этих выборах, был создан компанией RIX Technologies. Но в качестве основы была использована система, созданная для муниципальных выборов 2021 года. Конкурс был заключен в декабре, однако закупка и сопровождающие документы не являются публично доступными.