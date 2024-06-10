Как правильно вести себя в воде, если не осталось сил? Советы инструктора

Она отметила, что важно сохранить свои силы.

"Ни в коем случае не делайте такое: когда начинается судорога или возникает паника, волна накрывает - что чаще всего происходит? Мы начинаем барахтаться! Руками вперед, ноги опущены, тело в вертикальном положении... В таком положении мы прямо идем ко дну.

Верное положение - на спине, это самое безопасное положение. Если мы спокойно ляжем на воду и расслабимся, мы не пойдем сразу топориком ко дну. Мы все имеем определенную плавучесть", - рассказала Елена Рутка.

Инструктор советует оставаться в "позе звездочкой, руки и ноги в стороны", до тех пор пока не уйдет паника, восстановить дыхание и силы.

"И когда вы уже пришли в себя, посмотреть по сторонам - может, есть какой-то человек, и мы можем позвать на помощь, или, когда силы уже восстановлены, в том же положении двигаться в сторону берега", - поделилась инструктор.

Дмитрий Энгелс, инспектор-спасатель управления безопасности на воде Рижской муниципальной полиции, также отметил, что главное, - это не начать паниковать.

"Понимаю, что паника в любом случае будет, но попробуйте успокоиться в первую очередь, перевернуться на спину, дать себе отдохнуть и спокойно дышать. Главное - это сохранить дыхание", - считает он.

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