Пользователи соцсетей комментируют результаты выборов в Европарламент

Ну что тут сказать, Кариньша радушно вычеркнули из бюллетеней.

Nu ko lai saka, Kariņš tā sirsnīgi ticis pastrīpots ārā no biļetena #eiropasvēlēšanas2024 pic.twitter.com/qklwy0ZzA8 — Laura Krastiņa (@krastina_lauraa) June 9, 2024

Я больше не могу понять, за что я больше переживаю - Вилис в ЕП или Майя в Сейме

Es nespēju saprast par ko pārdzīvoju vairāk - Vilis EP VAI Maija saeimā 😩 #eiropasvēlēšanas2024 — Laura (@B_K_Laura) June 9, 2024

Криштопанс? Действительно? Второй Ушаков

Поздравляю "Движение "За!" с почетным последним местом. Желаю "Прогрессивным" аналогичного результата на следующих выборах!

Priecē @KustibaPar godpilnā pēdējā vieta. Nākošajās vēlēšanās analoģisku rezultātu novēlam arī @Progresivie ! — Artis Dobrājs 🇺🇦 Nepareizais (@artis_dobrajs) June 9, 2024

Похоже, "любитель летать"- рекордсмен с минусами в этом голосовании

Izskatās, ka lidotājs ir rekordists ar mīnusiem šajās velēšanās 🎉 — Emīls (@EmilsZ) June 9, 2024

Герхардс баллотировался после длительного перерыва и... занял последнее место

Gerhards pēc ilgāka pārtraukuma startēja vēlēšanās un... palika pēdējais. — hansa_lv (@hansa_lv) June 9, 2024