Пользователи соцсетей комментируют результаты выборов в Европарламент

На выборах Европейского парламента в Латвии победило "Новое Единство", оставив на втором месте Национальное объединение, и обе политические силы получат по два мандата депутата Европарламента, свидетельствуют предварительные результаты выборов, официально опубликованные Центральной избирательной комиссией.
Партии "Для развития Латвии", "Объединенный список", "Прогрессивные", "Согласие" и "Латвия на первом месте" (ЛПМ) на выборах получили по одному мандату депутата Европарламента.
Результаты выборов на этот раз очень достойные. Я приятно удивлен. Увидев результаты последних опросов, люди подумали и проголосовали головой, а не сердцем.
Vēlēšanas rezultāti šoreiz esot ļoti cienīgi. Es esmu patīkami pārsteigs. Gan jau cilvēki, ieraugot pēdējo aptauju rezultātus, izdomāja, tomēr, nobalsot ar galvu nevis ar sirdi.— Ruslans Tarasovs (@rtarasovs) June 9, 2024
Из общего числа принявших участие в выборах..... Это определенно было фактором влияния на неопределившихся, которые "не голосовали" и не участвовали в дебатах
No kopējā skaita kas piedalījās vēlēšanās.....— Man (@MakeDiyWood) June 9, 2024
Noteikti iegāza tas, ka tika ietekmēti neizlēmušie ar "neizmest balsi" un nepiedalīšanās debatēs
Поздравляю! В целом, результаты уже очень хорошие - избрано всего 2 пророссийских "ватника". Ранее их было 3!
Apsveicu, tautieši! 😍🇱🇻🇪🇺— Jānis Bukšs (@MrBukss) June 9, 2024
Kopumā jau rezultāti ir ļoti labi - ievēlēti vairs tikai 2 krievu vateņi. Iepriekš bija 3! Patiesībā jau tikai 1 īsts urla. Tas otrs tāds puvis kartupelis, kam vate tuva!#eiropasvēlēšanas2024#EUelections2024
Ну что тут сказать, Кариньша радушно вычеркнули из бюллетеней.
Nu ko lai saka, Kariņš tā sirsnīgi ticis pastrīpots ārā no biļetena #eiropasvēlēšanas2024 pic.twitter.com/qklwy0ZzA8— Laura Krastiņa (@krastina_lauraa) June 9, 2024
Я больше не могу понять, за что я больше переживаю - Вилис в ЕП или Майя в Сейме
Es nespēju saprast par ko pārdzīvoju vairāk - Vilis EP VAI Maija saeimā 😩 #eiropasvēlēšanas2024— Laura (@B_K_Laura) June 9, 2024
Криштопанс? Действительно? Второй Ушаков
Krištopāns? Really? Divi Ušakovi. #eiropasvēlēšanas2024— Gints (@cookieisdark) June 9, 2024
Поздравляю "Движение "За!" с почетным последним местом. Желаю "Прогрессивным" аналогичного результата на следующих выборах!
Priecē @KustibaPar godpilnā pēdējā vieta. Nākošajās vēlēšanās analoģisku rezultātu novēlam arī @Progresivie !— Artis Dobrājs 🇺🇦 Nepareizais (@artis_dobrajs) June 9, 2024
Похоже, "любитель летать"- рекордсмен с минусами в этом голосовании
Izskatās, ka lidotājs ir rekordists ar mīnusiem šajās velēšanās 🎉— Emīls (@EmilsZ) June 9, 2024
Герхардс баллотировался после длительного перерыва и... занял последнее место
Gerhards pēc ilgāka pārtraukuma startēja vēlēšanās un... palika pēdējais.— hansa_lv (@hansa_lv) June 9, 2024
А как проголосовал самый маленький по количеству избирателей избирательный участок в Латвии? На выборы в Кепова (пару километров от границы с Беларусью) пришли 25 граждан. 5 голосов за "Латвия на первом месте", 5 голосов за Союз зеленых и крестьян, 4 голоса за "Согласие", 3 голоса за "Объединение Младолатышей". За "Новое Единство" или Нацобъединение - 0
Un kā tad nobalsoja pats mazākais vēlēšanu iecirknis Latvijā pēc balsotāju skaita? Ķepovā(pāris kilometru attālumā no robežas ar Baltkrieviju) uz vēlēšanām tomēr aizgāja 25 pilsoņi. 5 balsis LPV, 5 balsis ZZS, 4 balsis Saskaņai, 3 balsis Jaunlatviešiem. Par Vienotību vai NA - 0.— Arnis Krauze (@arniskrauze) June 9, 2024
После результатов выборов возникает вопрос о дальнейшем существовании "Движении "За!"
Pēc vēlēšanu rezultātiem rodas jautājums par "Par" turpmāko eksistenci. Jaunais sauklis varētu būt - @KustibaPar - mēs beidzot visiem riebjamies.— Dāvids Zalāns (@DavidsZalans) June 9, 2024
Видео: объявление результатов выборов в Европарламент 2024 года
На выборах Европарламента в Латвии самую значительную поддержку избирателей - 25,07% - получило "Новое Единство", а на втором месте по числу голосов оказалось Нацобъединение с 22,08% голосов избирателей.
Партия "Для развития Латвии" набрала 9,36% голосов избирателей, "Объединенный список" - 8,18%, "Прогрессивные" - 7,42% голосов, а "Согласие" - 7,14%. Партия ЛПМ набрала 6,16% голосов, свидетельствуют предварительные итоги выборов, подведенные ЦИК.
При этом остальным партиям не удалось превысить порог в 5% для прохождения в Европарламент. "Суверенная власть" набрала 2,62% голосов избирателей, Союз зеленых и крестьян - 2,28%, "Объединение Младолатыши" - 2,13%, партия "За стабильность!" получила 1,98% голосов избирателей, Центристская партия - 1,72%, Новая консервативная партия получила 1,5% голосов.
Партия "Народ. Земля. Государство" получила поддержку 0,58% избирателей, "Сила народной власти" - 0,34%, а "Движение "За!"" набрало 0,32% голосов, свидетельствуют предварительные итоги выборов.
От "Нового Единства" избраны Валдис Домбровскис и Сандра Калниете, а от Нацобъединения - Роберт Зиле и Рихард Колс.
"Для развития Латвии" в Европарламенте будет представлять Ивар Иябс, "Объединенный список" - Рейнис Познякс, партию "Прогрессивные" - Мартиньш Стакис, "Согласие" - Нил Ушаков, а ЛПМ - Вилис Криштопанс.
Остальные списки мандатов депутата Европарламента не получили, свидетельствуют предварительные итоги выборов.
Галерея: Объявление результатов выборов в Европейский парламент
Галерея: Выборы в Европейский парламент
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