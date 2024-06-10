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Пользователи соцсетей комментируют результаты выборов в Европарламент

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Выборы в Европарламент
Выборы в Европарламент Фото: Justs Kravalis/TVNET GRUPA

На выборах Европейского парламента в Латвии победило "Новое Единство", оставив на втором месте Национальное объединение, и обе политические силы получат по два мандата депутата Европарламента, свидетельствуют предварительные результаты выборов, официально опубликованные Центральной избирательной комиссией.

Партии "Для развития Латвии", "Объединенный список", "Прогрессивные", "Согласие" и "Латвия на первом месте" (ЛПМ) на выборах получили по одному мандату депутата Европарламента.

Результаты выборов на этот раз очень достойные. Я приятно удивлен. Увидев результаты последних опросов, люди подумали и проголосовали головой, а не сердцем.

Из общего числа принявших участие в выборах..... Это определенно было фактором влияния на неопределившихся, которые "не голосовали" и не участвовали в дебатах

Поздравляю! В целом, результаты уже очень хорошие - избрано всего 2 пророссийских "ватника". Ранее их было 3! 

Ну что тут сказать, Кариньша радушно вычеркнули из бюллетеней.

Я больше не могу понять, за что я больше переживаю - Вилис в ЕП или Майя в Сейме

Криштопанс? Действительно? Второй Ушаков

Поздравляю "Движение "За!" с почетным последним местом. Желаю "Прогрессивным" аналогичного результата на следующих выборах!

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А как проголосовал самый маленький по количеству избирателей избирательный участок в Латвии? На выборы в Кепова (пару километров от границы с Беларусью) пришли 25 граждан. 5 голосов за "Латвия на первом месте", 5 голосов за Союз зеленых и крестьян, 4 голоса за "Согласие", 3 голоса за "Объединение Младолатышей". За "Новое Единство" или Нацобъединение - 0

После результатов выборов возникает вопрос о дальнейшем существовании "Движении "За!"

Видео: объявление результатов выборов в Европарламент 2024 года

На выборах Европарламента в Латвии самую значительную поддержку избирателей - 25,07% - получило "Новое Единство", а на втором месте по числу голосов оказалось Нацобъединение с 22,08% голосов избирателей.

Партия "Для развития Латвии" набрала 9,36% голосов избирателей, "Объединенный список" - 8,18%, "Прогрессивные" - 7,42% голосов, а "Согласие" - 7,14%. Партия ЛПМ набрала 6,16% голосов, свидетельствуют предварительные итоги выборов, подведенные ЦИК.

При этом остальным партиям не удалось превысить порог в 5% для прохождения в Европарламент. "Суверенная власть" набрала 2,62% голосов избирателей, Союз зеленых и крестьян - 2,28%, "Объединение Младолатыши" - 2,13%, партия "За стабильность!" получила 1,98% голосов избирателей, Центристская партия - 1,72%, Новая консервативная партия получила 1,5% голосов.

Партия "Народ. Земля. Государство" получила поддержку 0,58% избирателей, "Сила народной власти" - 0,34%, а "Движение "За!"" набрало 0,32% голосов, свидетельствуют предварительные итоги выборов.

От "Нового Единства" избраны Валдис Домбровскис и Сандра Калниете, а от Нацобъединения - Роберт Зиле и Рихард Колс.

"Для развития Латвии" в Европарламенте будет представлять Ивар Иябс, "Объединенный список" - Рейнис Познякс, партию "Прогрессивные" - Мартиньш Стакис, "Согласие" - Нил Ушаков, а ЛПМ - Вилис Криштопанс.

Остальные списки мандатов депутата Европарламента не получили, свидетельствуют предварительные итоги выборов.

​Галерея: Объявление результатов выборов в Европейский парламент

Галерея: Выборы в Европейский парламент

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