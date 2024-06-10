Западные союзники собираются достичь соглашения о вынесении "жесткого предупреждения" китайским банкам, чтобы они прекратили оказывать помощь России и не уклонялись от санкций против России, сообщает агентство Reuters со ссылкой на несколько источников.

Однако союзники не собираются принимать немедленные карательные меры против китайских финансовых учреждений, такие как ограничение их доступа к международной системе SWIFT или отказ в доступе к доллару США.

Один из собеседников агентства рассказал о планах G7 сосредоточить внимание на более мелких китайских банках, которые сотрудничают с Россией.

В целом правительство США готово объявить о существенных ограничениях для финансовых и нефинансовых институтов, игнорирующих санкции против России.

Ранее Вашингтон заявил о намерении США и Евросоюза совместно высказать ультиматум Китаю за поддержку российского ВПК, а также допустил введение вторичных санкций против китайских банков.

В последние месяцы крупнейшие банки Китая стали очень тщательно проверять транзакции из России, а также стараются следить за тем, чтобы не нарушались санкции.

В период с февраля по май не менее 25% российских компаний, торгующих с Китаем, не смогли провести платежи. Российский бизнес жалуется, что теперь длительность обработки платежей из России в Китай увеличилась как минимум в 12 раз.

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