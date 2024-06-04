Китайские банки нашли способ усложнить жизнь российским импортерам

Китайские банкиры продолжают усложнять жизнь российским импортерам. Чтобы принимать связанные с Россией платежи через третьи страны, китайские банки начали требовать дополнительные документальные подтверждения того, что товары пойдут в третьи страны, а не в Россию. Таким образом, Китай фактически подрывает популярную схему проведения платежей за поставки в Россию через "дружественные" страны.
Несколько китайских банков, проверяя банковские переводы, начали требовать подтверждения того, что товары, которые по документам поставляются в "дружественные страны" - Сербию, Беларусь, Кыргызстан и Казахстан, действительно будут доставлены в эти страны. Об этом сообщила газета The Moscow Times.
Такие крупные китайские банки, как Bank of China, Agricultural Bank of China, China Construction Bank, Zhejiang Chouzhou, а также небольшие региональные сельскохозяйственные банки, и даже созданный для работы с Ираном Kunlun Bank, с подозрением относятся к платежам из России.
Платежи осуществляются через третьи страны не только в тех случаях, когда необходимо ввезти в Россию "жестко санкционный" груз. Это делается на случай, если импортеры, осуществляющие сделки, также подвергнутся санкциям. Китайские банки с большим подозрением относятся к любым сделкам с участием России с февраля, когда США пригрозили вторичными санкциями против любого, кто помогает России.
Около четверти платежей осуществляется напрямую из России в Китай, но и здесь неясно, по какому принципу - один и тот же банк сначала мог принять платеж за одну партию товара, а сегодня - отказать в перечислении денег за такую же партию, поделился крупный закупщик автомобильных запчастей.
Поэтому многие компании, не желающие "играть в лотерею", начали пользоваться услугами партнеров или компаний в третьих странах. Это дороже (в пределах 4-6%), но, как говорят, намного быстрее и проще. Однако этот способ обхода санкций также столкнулся с проблемами.
"Мы уже давно платим в Китай через наших хороших партнеров в Сербии, причем закупаем не санкционные товары, в основном ткани, и вот при очередном платеже от банка "прилетел" запрос маршрутных документов, в которых будет указано, что партия тканей поедет именно на Балканы. Теперь думаем, что делать", - делится проблемой менеджер российского производителя одежды.
Среди тканей есть и такие, которые считаются товарами двойного назначения (могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях). Все товары, включенные в этот список, находятся под особым контролем - даже если платеж будет осуществлен из "дружественной России страны", китайский банк может воспринять это как "помощь в обходе санкций и отказаться от выполнения платежа".
"У нас уже месяца полтора проблема - если платим через компанию из Кыргызстана, а конечная точка назначения товара - Белоруссия, то теперь банк требует подтверждения, что товар заедет в Кыргызстан, сразу везти в Белоруссию транзитом через Россию или просто по морю нельзя", - рассказывает еще один импортер.
Это приводит к серьезным задержкам в поставках, поскольку товары фактически должны быть доставлены по маршруту, указанному в документах, а не по "фиктивным маршрутам".
Есть проблема и с Казахстаном - банки требуют документы о том, что оплаченный казахстанской компанией груз пойдет напрямую в эту страну, однако казахстанские власти запретили транзит многих санкционных товаров.
Это значит, что нужно будет потратить больше средств в Казахстан, а также выполнить таможенную очистку и другие формальности, а уже потом везти товар в Россию. Импортеры жалуются, что это очень невыгодно, поскольку PVN приходится платить дважды - и в Казахстане, и в России. Таким образом, конкурентоспособность импортеров существенно падает.
"Конечно, можно подать в банк одни маршрутные документы, а поехать по другим - банкиры на границах стоять и проверять не будут, - рассуждает руководитель компании-платежного агента, - но это значит, что вы из белого честного бизнесмена превращаетесь в контрабандиста".
Отмечается, что подорожали и грузовые перевозки из Китая в Россию. Морские перевозки стали дороже из-за конфликта в Красном море. Также указывается, что выросли и цены на железнодорожные перевозки.
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