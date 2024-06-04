Китайские банки нашли способ усложнить жизнь российским импортерам

Поэтому многие компании, не желающие "играть в лотерею", начали пользоваться услугами партнеров или компаний в третьих странах. Это дороже (в пределах 4-6%), но, как говорят, намного быстрее и проще. Однако этот способ обхода санкций также столкнулся с проблемами.

"Мы уже давно платим в Китай через наших хороших партнеров в Сербии, причем закупаем не санкционные товары, в основном ткани, и вот при очередном платеже от банка "прилетел" запрос маршрутных документов, в которых будет указано, что партия тканей поедет именно на Балканы. Теперь думаем, что делать", - делится проблемой менеджер российского производителя одежды.

Среди тканей есть и такие, которые считаются товарами двойного назначения (могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях). Все товары, включенные в этот список, находятся под особым контролем - даже если платеж будет осуществлен из "дружественной России страны", китайский банк может воспринять это как "помощь в обходе санкций и отказаться от выполнения платежа".

"У нас уже месяца полтора проблема - если платим через компанию из Кыргызстана, а конечная точка назначения товара - Белоруссия, то теперь банк требует подтверждения, что товар заедет в Кыргызстан, сразу везти в Белоруссию транзитом через Россию или просто по морю нельзя", - рассказывает еще один импортер.