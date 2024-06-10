Зиле попытается стать вице-президентом Европарламента, Познякс хочет войти в группу ЕНП

В интервью передаче "Утренняя панорама" Зиле сказал, что надеется в Европарламенте нового созыва получить "влиятельную позицию", например, вновь занять одну из нескольких должностей вице-президентов.

Он также надеется, что представляемая им политическая группа "Европейские консерваторы и реформисты" станет третьей по величине в Европарламенте.

Зиле считает результаты Нацобъединения на выборах в Европарламент хорошими, хотя ему хотелось бы победы своей партии.

По его мнению, успех "Нового Единства" на выборах обеспечили "эффект Домбровскиса" и скандалы вокруг партии, которые заставили ее сторонников мобилизоваться и прийти на выборы.

Положительным результатом выборов он также считает тот факт, что в Латвии "нет стопроцентного наследника Татьяны Жданок в геополитическом смысле".

В свою очередь избранный по списку ОС Познякс считает, что мог бы работать в Европарламенте в составе политической группы ЕНП. В этой группе уже многие годы работают депутаты "Нового Единства", у которорых теперь будет некоторое влияние на то, примут ли Познякса в эту группу.