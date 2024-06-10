Зиле попытается стать вице-президентом Европарламента, Познякс хочет войти в группу ЕНП

Лидер Национального объединения на выборах в Европарламент Роберт Зиле вновь попытается стать вице-президентом Европарламента, а избранный от "Объединенного списка" (ОС) Рейнис Познякс хочет войти в группу Европейской народной партии (ЕНП).
В интервью передаче "Утренняя панорама" Зиле сказал, что надеется в Европарламенте нового созыва получить "влиятельную позицию", например, вновь занять одну из нескольких должностей вице-президентов.
Он также надеется, что представляемая им политическая группа "Европейские консерваторы и реформисты" станет третьей по величине в Европарламенте.
Зиле считает результаты Нацобъединения на выборах в Европарламент хорошими, хотя ему хотелось бы победы своей партии.
По его мнению, успех "Нового Единства" на выборах обеспечили "эффект Домбровскиса" и скандалы вокруг партии, которые заставили ее сторонников мобилизоваться и прийти на выборы.
Положительным результатом выборов он также считает тот факт, что в Латвии "нет стопроцентного наследника Татьяны Жданок в геополитическом смысле".
В свою очередь избранный по списку ОС Познякс считает, что мог бы работать в Европарламенте в составе политической группы ЕНП. В этой группе уже многие годы работают депутаты "Нового Единства", у которорых теперь будет некоторое влияние на то, примут ли Познякса в эту группу.
Несмотря на успех на выборах, Познякс в настоящее время не думает о вступлении в какую-либо из партий ОС.
Как сообщалось, на выборах в Европарламент в Латвии победило "Новое Единство", а на втором месте - Нацобъединение, и обе политические силы получат по два мандата. Партии "Для развития Латвии", "Объединенный список", "Прогрессивные", "Согласие" и "Латвия на первом месте" на выборах получили по одному мандату.
От "Нового Единства" избраны Валдис Домбровскис и Сандра Калниете, от Нацобъединения - Роберт Зиле и Рихард Колс.
"Для развития Латвии" в Европарламенте будет представлять Ивар Иябс, "Объединенный список" - Рейнис Познякс, партию "Прогрессивные" - Мартиньш Стакис, "Согласие" - Нил Ушаков, а "Латвия на первом месте" - Вилис Криштопанс.
Галерея: Объявление результатов выборов в Европейский парламент
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