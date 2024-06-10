Подсчитано, сколько партиям стоил один мандат депутата Европарламента

KNAB предоставил последнюю информацию о предварительных расходах до 4 июня, поэтому окончательные расчеты по расходам одного мандата между партиями еще могут измениться.

Один мандат, полученный "Объединенным списком", мог обойтись партии не менее чем в 400 790 евро, за ним следует "Латвия на первом месте" с затратами не менее чем в 231 707 евро за один полученный мандат.

На один мандат, полученный "Для развития Латвии", могло потребоваться не менее 173 929 евро, а "Согласию" - не менее 115 608 евро.

Один мандат обошелся "Новому Единству" как минимум в 99 499 евро, а Национальному объединению - как минимум в 69 511 евро.

"Новое Единство" и Национальное объединение добились наибольшего успеха на выборах в Европарламент, получив по два места в Европарламенте каждый.

Меньше всего денег на одно место потратили "Прогрессивные", которые потратили не менее 50 247 евро.

Союз зеленых и крестьян с расходами в 272 556 евро и "Стабильности!" с расходами не менее 225 224 евро не получили ни одного мандата.

Как сообщалось, больше всего средств на предвыборную кампанию в Европарламент до 4 июня потратили "Объединенный список", Союз зеленых и крестьян и "Латвия на первом месте", согласно информации, собранной KNAB.

Каждый из 16 заявленных списков кандидатов мог потратить на агитацию более полумиллиона евро (635 317 евро).

В период предвыборной агитации для каждой политической силы устанавливается финансовый лимит, сумму, которую она может использовать для размещения политической рекламы, благотворительности, спонсорства, льгот и подарков.

Лимиты расходов не распространяются на расходы на производство рекламы или планирование кампании. Расходы на предвыборную кампанию включают как общие расходы партии, так и индивидуальные расходы кандидатов.

Галерея: Партии ждут результатов выборов в Европарламент

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