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Липину интересно Выводы по выборам в Европарламент - даже для тех, кто не голосовал

Артем Липин rus.tvnet.lv
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Прошедшие в Европарламент Нил Ушаков и Мартиньш Стакис и непрошедшие в Европарламент Лиана Ланга и Кришьянис Кариньш
Прошедшие в Европарламент Нил Ушаков и Мартиньш Стакис и непрошедшие в Европарламент Лиана Ланга и Кришьянис Кариньш Фото: коллаж RUS TVNET

Выборы в Европарламент прошли. С одной стороны, результаты ожидаемы, плюс-минус такие нам обещали все предвыборные опросы. С другой стороны, именно те детали, которые не совпали, особенно интересны для анализа. Нелюбовь к Кариньшу, провал "Стабильности!" и консерваторов, возвращение "Для развития Латвии" и "Согласия". Давайте обсуждать.

"Новому Единству", конечно, очень повезло с Валдисом Домбровскисом. Возвращаясь к вопросу о непонимании, что же Латвия делает в Европарламенте, как раз "Новое Единство" может дать ответ. Домбровскис - еврокомиссар и периодически попадает в списки в стиле "топ-50 самых влиятельных политиков Европы".

Это доказывают и числа. Вы уже слышали, что Валдис Домбровскис стал лидером по плюсам. Но это не самое показательное. Куда важнее относительные числа. 70% из тех, кто голосовал за "Новое Единство", поставили плюс Домбровскису.

Для сравнения: Робертс Зиле получил плюс от 59% голосующих за Нацобъединение. Иварс Иябс - от 56% голосующих за "Для развития Латвии". Рейнис Познякс - от 48% голосующих за "Объединенный список".

В общем, понимаете. Электорату "Нового Единства" было принципиально важно, чтобы именно Валдис Домбровскис попал в Европарламент. И я не могу гарантировать, что "Новое Единство" находилось бы на лидерской позиции, если бы Домбровскиса в списке не было.

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