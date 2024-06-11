Липину интересно Выводы по выборам в Европарламент - даже для тех, кто не голосовал

Выборы в Европарламент прошли. С одной стороны, результаты ожидаемы, плюс-минус такие нам обещали все предвыборные опросы. С другой стороны, именно те детали, которые не совпали, особенно интересны для анализа. Нелюбовь к Кариньшу, провал "Стабильности!" и консерваторов, возвращение "Для развития Латвии" и "Согласия". Давайте обсуждать.
"Новому Единству", конечно, очень повезло с Валдисом Домбровскисом. Возвращаясь к вопросу о непонимании, что же Латвия делает в Европарламенте, как раз "Новое Единство" может дать ответ. Домбровскис - еврокомиссар и периодически попадает в списки в стиле "топ-50 самых влиятельных политиков Европы".
Это доказывают и числа. Вы уже слышали, что Валдис Домбровскис стал лидером по плюсам. Но это не самое показательное. Куда важнее относительные числа. 70% из тех, кто голосовал за "Новое Единство", поставили плюс Домбровскису.
Для сравнения: Робертс Зиле получил плюс от 59% голосующих за Нацобъединение. Иварс Иябс - от 56% голосующих за "Для развития Латвии". Рейнис Познякс - от 48% голосующих за "Объединенный список".