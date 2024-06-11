Липину интересно Выводы по выборам в Европарламент - даже для тех, кто не голосовал

"Новому Единству", конечно, очень повезло с Валдисом Домбровскисом. Возвращаясь к вопросу о непонимании, что же Латвия делает в Европарламенте, как раз "Новое Единство" может дать ответ. Домбровскис - еврокомиссар и периодически попадает в списки в стиле "топ-50 самых влиятельных политиков Европы".

Это доказывают и числа. Вы уже слышали, что Валдис Домбровскис стал лидером по плюсам. Но это не самое показательное. Куда важнее относительные числа. 70% из тех, кто голосовал за "Новое Единство", поставили плюс Домбровскису.

Для сравнения: Робертс Зиле получил плюс от 59% голосующих за Нацобъединение. Иварс Иябс - от 56% голосующих за "Для развития Латвии". Рейнис Познякс - от 48% голосующих за "Объединенный список".

В общем, понимаете. Электорату "Нового Единства" было принципиально важно, чтобы именно Валдис Домбровскис попал в Европарламент. И я не могу гарантировать, что "Новое Единство" находилось бы на лидерской позиции, если бы Домбровскиса в списке не было.