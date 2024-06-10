VDD не выявила попыток вмешательства РФ в выборы в Европароламент в Латвии

По оценке VDD, выборы в Латвии прошли спокойно. VDD не выявила попыток незаконно повлиять на результаты выборов в Латвии.

На данный момент VDDконстатировала 39 так называемых сигналов о возможных нарушениях в связи с выборами в Латвии.

В настоящее время СГБ не получила никакой информации о возможном вмешательстве в свободный выбор избирателей, включая возможные случаи подкупа.

Как и на предыдущих выборах в Европарламент в 2019 году, на этих выборах VDD выявила в основном незначительные нарушения установленной избирательной процедуры. VDD продолжает изучать отдельные случаи.

VDD не возбуждала уголовных дел по фактам возможных незаконных действий в связи с выборами в Европейский парламент в Латвии.

В процессе наблюдения за безопасностью выборов VDD тесно сотрудничала с Государственной полицией, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, Центральной избирательной комиссией и другими учреждениями. В ходе своей работы VDD также констатировала шесть сигналов, которые находятся в компетенции других учреждений.

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