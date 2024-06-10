По словам Ринкевича, результаты выборов показывают, что в Европарлементе будут представлены в основном центристские политические силы, что свидетельствует о том, что граждане ЕС реалистично оценивают ситуацию в ряде областей и понимают, что сложные проблемы часто не имеют простых и быстрых решений.

"В первую очередь это касается миграционной политики ЕС, Зеленого курса, сельскохозяйственной политики, конкурентоспособности экономики в мире. Одним из важных для Латвии вопросов является способность ЕС принимать решения по оборонной политике и защите внешней границы ЕС", - сказал президент.

Он также подчеркнул, что результаты выборов окажут непосредственное влияние на будущую политику высшего политического руководства ЕС.

Как сообщалось ранее, по предварительным результатам выборов, опубликованным Центральной избирательной комиссией (ЦИК), на выборах в Европарламент в Латвии победила партия "Новое Единство", оставив на втором месте Национальное объединение. Обе эти политические силы получили в Европарламенте по два мандата.

По одному мандату получили партии "Для развития Латвии", "Объединенный список", "Прогрессивные", "Согласие" и "Латвия на первом месте".

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