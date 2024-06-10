Фото и видео В Эстонию прибыл первый новый электропоезд Škoda. Его доставили из Риги

"В июне в Эстонию прибывает первый новый электропоезд, произведенный Škoda Group, который начнет тестироваться на железных дорогах Эстонии в июле, - сказал член правления Elron Мярт Эренпрейс. - Новый поезд еще не полностью готов, так как в его интерьер необходимо добавить различные указатели, оборудование для кафе, стойки для велосипедов и провести тестирование всех удобств для пассажиров".

В июле начнется тестирование первого нового поезда, то есть типовые испытания на железных дорогах Эстонии. "Первый поезд должен проехать 6000 километров без пассажиров и без серьезных технических происшествий, в течение которых будет оцениваться его надежность и соответствие условиям контракта. После успешных типовых испытаний все поставляемые поезда должны пройти контрольный период в 5000 километров, перевозя пассажиров на регулярных маршрутах. Всего будет проведено не менее 70 различных тестов с каждым поездом, прибывающим в Эстонию", - сказал член правления Elron.

Новые поезда Elron:

Всего в Эстонию в период с 2024 по 2026 годы прибудет 16 новых электропоездов Škoda, из которых 11 будут дальнемагистральными, а пять - пригородными.

В дальнемагистральном поезде будет 236 сидячих мест (в настоящее время в четырехвагонном составе - 214), 15 мест для велосипедов, зона питания, пронумерованные сидячие места.

В пригородном поезде будет 263 сидячих места (в настоящее время в четырехвагонном составе - 262, в трехвагонном - 188), 18 мест для велосипедов.

Ресурс дизельных поездов, освобождающихся с линии Таллинн - Тарту, позволит увеличить количество поездок на направлениях Нарва и Вильянди.

Elron (AS Eesti Liinirongid) - государственная операционная компания, которая организует пассажирские железнодорожные перевозки на железных дорогах, принадлежащих Eesti Raudtee AS и Edelaraudtee AS. В 2023 году на поездах Elron было совершено 7,83 миллиона поездок.

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