В Риге на выборах в Европарламент проголосовало 37% избирателей

Самая высокая явка была на 112-м избирательном участке, расположенном в торговом центре Domina Shopping - здесь проголосовали 4077 человек. Вторым по численности избирателей стал 70-й участок в торговом центре Origo, где проголосовало 2020 человек, далее следует 71-й участок в торговом центре "Galleria Rīga", где проголосовало 1958 человек.

На 57-м избирательном участке, расположенном в детско-юношеском центре "Даугмале", проголосовало меньше всего избирателей - 292 человека. На 110-м участке в 74-й средней школе проголосовали 302 человека, на 58-м участке в музыкально-художественной школе Латгальского предместья - 311 человек.

Как сообщалось, на выборах в Европарламент в Латвии проголосовали 521 219 избирателей, или 33,82% общего числа. Явка на выборах в Европарламент в этом году немного превысила показатели двух предыдущих выборов.

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