В Латгале за видеосъемку военной базы задержан мужчина

В конце прошлой недели в Латгале за видеосъемку военной базы был задержан мужчина, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
Сотрудники Северо-латгальского участка полиции в субботу получили информацию от должностных лиц Земессардзе о подозрительном человеке, который с помощью смартфона осуществлял видеосъемку территории военной базы в Прейльском крае. Мужчина передан полиции.
Информация о происшествии также передана Службе государственной безопасности и Службе военной разведки и безопасности. Начат административный процесс.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!