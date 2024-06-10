В Латгале за видеосъемку военной базы задержан мужчина

Сотрудники Северо-латгальского участка полиции в субботу получили информацию от должностных лиц Земессардзе о подозрительном человеке, который с помощью смартфона осуществлял видеосъемку территории военной базы в Прейльском крае. Мужчина передан полиции.

Информация о происшествии также передана Службе государственной безопасности и Службе военной разведки и безопасности. Начат административный процесс.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!