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В Латгале за видеосъемку военной базы задержан мужчина

rus.tvnet.lv/LETA
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Госполиция. Иллюстративное фото
Госполиция. Иллюстративное фото Фото: Valsts policija

В конце прошлой недели в Латгале за видеосъемку военной базы был задержан мужчина, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Сотрудники Северо-латгальского участка полиции в субботу получили информацию от должностных лиц Земессардзе о подозрительном человеке, который с помощью смартфона осуществлял видеосъемку территории военной базы в Прейльском крае. Мужчина передан полиции.

Информация о происшествии также передана Службе государственной безопасности и Службе военной разведки и безопасности. Начат административный процесс.

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