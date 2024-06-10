Правительство уже завтра может принять решение о выдвижении Домбровскиса на пост еврокомиссара

Она рассказала, что в понедельник на встрече партнеров по коалиции состоялось концептуальное обсуждение этого вопроса.

Министр экономики, один из лидеров входящего в правящую коалицию Союза зеленых и крестьян (СЗК) Виктор Валайнис заявил журналистам, что СЗК долгое время сотрудничал с Домбровскисом и не имеет возражений против его повторного выдвижения на пост еврокомиссара.

Председатель парламентской фракции "Прогрессивных" Андрис Шуваев в этой связи отметил, что партия не будет препятствовать выдвижению кандидатуры Домбровскиса на пост еврокомиссара, но для политической силы важно встретиться с Домбровскисом, чтобы передать послание "Прогрессивных" о том, какие вопросы в Европе им представляются существенными и требующими решения, в том числе фискальные и бюджетные вопросы. Встреча "Прогрессивных" и Домбровскиса запланирована на вторник, 11 июня.

Домбровскис на этих выборах в Европарламент стартовал под первым номером в списке победившего в Латвии "Нового Единства" и заручился наибольшей поддержкой избирателей, получив 91 873 плюса и 2250 вычеркиваний, свидетельствуют обобщенные Центральной избирательной комиссией предварительные данные.