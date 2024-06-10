Правительство уже завтра может принять решение о выдвижении Домбровскиса на пост еврокомиссара

Правительство Латвии уже завтра, 11 июня, может принять решение о выдвижении на пост еврокомиссара переизбранного в Европейский парламент вице-председателя Европейской комиссии Валдиса Домбровскиса, сообщила журналистам после заседания коалиции премьер-министр Эвика Силиня.
Она рассказала, что в понедельник на встрече партнеров по коалиции состоялось концептуальное обсуждение этого вопроса.
Министр экономики, один из лидеров входящего в правящую коалицию Союза зеленых и крестьян (СЗК) Виктор Валайнис заявил журналистам, что СЗК долгое время сотрудничал с Домбровскисом и не имеет возражений против его повторного выдвижения на пост еврокомиссара.
Председатель парламентской фракции "Прогрессивных" Андрис Шуваев в этой связи отметил, что партия не будет препятствовать выдвижению кандидатуры Домбровскиса на пост еврокомиссара, но для политической силы важно встретиться с Домбровскисом, чтобы передать послание "Прогрессивных" о том, какие вопросы в Европе им представляются существенными и требующими решения, в том числе фискальные и бюджетные вопросы. Встреча "Прогрессивных" и Домбровскиса запланирована на вторник, 11 июня.
Домбровскис на этих выборах в Европарламент стартовал под первым номером в списке победившего в Латвии "Нового Единства" и заручился наибольшей поддержкой избирателей, получив 91 873 плюса и 2250 вычеркиваний, свидетельствуют обобщенные Центральной избирательной комиссией предварительные данные.
После избрания Домбровскис сказал, что результаты выборов в Европарламент в Латвии придают политическую и демократическую легитимность его повторному выдвижению в Европейскую комиссию, однако решение примет член его партии, премьер-министр Эвика Силиня.
Как сообщили агентству LETA в правлении "Нового Единства", политическая сила поддерживает выдвижение Домбровскиса на пост комиссара. Результаты выборов доказывают, что латвийское общество ценит прежний опыт Домбровскиса и проделанную им работу, его компетентность в вопросах европейского уровня, а также влияние, добавили в партии.
Опрошенные агентством LETA эксперты уже вскоре после объявления предварительных результатов выборов прогнозировали, что Силиня может повторно выдвинуть Домбровскиса на пост еврокомиссара.
Как сообщалось, на выборах в Европарламент в Латвии победило "Новое Единство", которое входит в политическую группу победившей на выборах в масштабе всей Европы Европейской народной партии. На втором месте - Национальное объединение, и обе политические силы получат по два мандата.
Партии "Для развития Латвии", "Объединенный список", "Прогрессивные", "Согласие" и "Латвия на первом месте" на выборах получили по одному мандату.
От "Нового Единства" избраны Домбровскис и Сандра Калниете, от Нацобъединения - Роберт Зиле и Рихард Колс. "Для развития Латвии" в Европарламенте будет представлять Ивар Иябс, "Объединенный список" - Рейнис Познякс, партию "Прогрессивные" - Мартиньш Стакис, "Согласие" - Нил Ушаков, а ЛПМ - Вилис Криштопанс.
Если Домбровскис станет еврокомиссаром и сложит мандат депутата Европарламента, то вместо него его получит Инесе Вайдере, которая по итогам выборов занимает в списке "Нового Единства" третье место.
Уже сообщалось, что политик "Нового Единства" Валдис Домбровскис считает, что результаты выборов в Европарламент в Латвии придают политическую и демократическую легитимность его повторному выдвижению в Европейскую комиссию.
Как Домбровскис заявил в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении, он готов продолжать работу в Еврокомиссии и третий срок, но решение примет член его партии, премьер-министр Эвика Силиня.
Домбровскис подчеркнул, что целью "Нового Единства" была победа на выборах в Европарламент в Латвии.
Он отметил, что в целом проевропейские силы сохранили большинство в Европарламенте, и Европейская народная партия останется его крупнейшей группой, соответственно у нынешней главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен есть хорошие шансы сохранить свой пост.
Как сообщалось, на выборах в Европарламент в Латвии победило "Новое Единство", а на втором месте - Национальное объединение, и обе политические силы получат по два мандата.
Партии "Для развития Латвии", "Объединенный список", "Прогрессивные", "Согласие" и "Латвия на первом месте" на выборах получили по одному мандату.
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