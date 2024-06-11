Европейцы выбрали новый состав Европарламента. Что дальше?

По данным опроса "Евробарометр", более 70 процентов европейцев заявили, что Евросоюз влияет на их повседневную жизнь. Тем не менее явка на выборах в Европарламент в ЕС традиционно низкая.

По предварительным оценкам, явка избирателей на прошедших в эти выходные выборах во всех странах ЕС составила около 51 процента, достигнув уровня 2019 года. В Германии она составила, по предварительным результатам, 64,8 процента. В то время, как на выборах в Европарламент в 2019 году она была ниже - 61,4 процента. Кроме того, на нынешних выборах в Европарламент впервые в Германии было разрешено голосовать и молодым людям, достигшим 16 лет.

Главный вопрос после выборов - распределение руководящих постов

Через неделю после выборов в ЕП, 17 июня, главы государств и правительств стран-членов ЕС соберутся в Брюсселе на неформальную встречу. Их цель - распределить руководящие посты в ЕС, включая и пост президента Европейской комиссии. Согласно договорам ЕС, кандидатов номинируют главы государств и правительств. Следующее плановое заседание Совета ЕС должно состояться в конце июня.

У Урсулы фон дер Ляйен наибольшие шансы вновь возглавить Еврокомиссию Фото: Hatim Kaghat/dpa/picture alliance