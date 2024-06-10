Председателем Рижского окружного суда назначен судья Вигантс

Новиченок исполняет обязанности судьи с 19 января 2012 года, когда Сейм назначил его судьей городского суда. Трудовую деятельность судьи он начал в Доме суда Административного районного суда в Резекне, а с 12 января 2017 года продолжил исполнять обязанности судьи в Резекненском суде. 1 июля 2019 года назначен председателем Резекненского суда. В связи с судебной реформой Латгальского региона от 1 июля прошлого года, в результате которой к Резекненскому суду был присоединен Даугавпилсский суд и название суда изменено на Латгальский районный суд, Новиченок продолжил исполнять обязанности председателя суда в Латгальском районном суде.

Совет сообщил агентству LETA что председатели обоих судов назначены на должность сроком на пять лет. Новые сроки полномочий для обоих судей начнутся с 1 июля.

Совет юстиции также утвердил разработанные юдикатурой Верховного суда и научно-аналитическим отделом руководящие принципы написания судебных решений по делам об административных правонарушениях судами первой и апелляционной инстанции. Целью руководящих принципов является совершенствование качества судебных решений и обеспечение понятных и легко воспринимаемых текстов решений. Такого рода руководящие принципы написания судебных решений по административным и гражданским делам судами первой и апелляционной инстанции Совет юстиции также утвердил 16 июня 2023 года, а по уголовным делам - 24 мая текущего года.

Кроме того, Совет юстиции постановил, что дистанционная конференция латвийских судей пройдет 16 сентября и 17 сентября этого года. На конференции планируется избрать двух членов Совета юстиции из числа судей окружного суда и трех членов Квалификационной коллегии судей - двух из числа судей городского суда и одного из судей окружного суда.

Совет юстиции также поддержал предложенные Верховным судом приоритетные меры бюджета на 2025-2027 годы: это сохранение конкурентоспособной системы оплаты труда сотрудников Верховного суда, организация Генеральной ассамблеи Ассоциации европейских советов юстиции и обеспечение внедрения искусственного интеллекта в обеспечение функций Верховного суда.

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