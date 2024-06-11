Борцы за климат и права палестинцев разгромили филиалы банка Barclays в разных городах Британии

Четыре истребителя в воздухе Фото: U.S. Air Force photo by Master Sgt. Donald R. Allen

По словам представителя группы Palestine Action, нападение было совершено для того, чтобы «остановить геноцид палестинцев, мешая деятельности поставщиков оружия для израильской армии..., а также финансовых компаний, связанных с этими поставщиками оружия».

Борцы с изменениями климата из группировки Shut The System говорят, что вандализм по отношению к зданиям филиалов банка призван положить конец «деятельности банков и страховых компаний, которые способствуют использованию ископаемого топлива».

«Обе группировки, — говорится дальше в заявлении, — прибегли к радикальной тактике., которая включает в себя диверсии в отношении ключевой инфраструктуры, чтобы физически не допустить в дальнейшем проведения разрушительных и смертоносных бизнес-операций».

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Протестующие уже давно утверждают, что банк Barclays имеет тесные связи с оборонной промышленностью и косвенно финансирует Армию обороны Израиля.

Протестное движение Palestine Solidarity Campaign («Кампания солидарности с Палестиной»), действующее в Англии и Уэльсе, утверждает, что банк Barclays является «соучастником действий Израиля против мирного населения Газы», поскольку владеет акциями на сумму 1,6 млрд фунтов стерлингов (более 2 млрд долларов США) в оборонных компаниях, которые производят вооружения, используемые Армией обороны Израиля в Газе, и предоставил им в качестве кредитов 3 млрд фунтов (более 3,8 млрд долларов США).