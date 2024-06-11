32 гражданина Украины сбежали в Венгрию в грузовике, их задержали

Представитель погранслужбы Украины по связям с прессой Андрей Демченко признал, что из-за зеленой окраски грузовика и темного номерного знака высказывались предположения, что он может принадлежать украинской армии. Но Демченко сказал, что транспортное средство, скорее всего, не принадлежит армии.

С началом полномасштабного вторжения России Украина объявила всеобщую мобилизацию и установила запрет на выезд из страны подлежащих воинской повинности мужчин. Но многие украинцы пытаются скрыться от призыва в армию, пересекая границу Украины со странами Евросоюза (ЕС) или Молдовой.

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