Истязатель собаки приговорен к тюремному заключению. Раскрыты подробности его преступлений

Мужчина опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором кладет пса Мухтара в ванну и мочится на него. Информация о содержании попала в руки защитников животных, об этом была проинформирована и Госполиция.

Мужчину вскоре после этого задержали. Поскольку действия были засняты на видео, преступления было легко доказать, а обвинение - предъявить.

"Мужчине инкриминировались три преступных деяния - первое касалось развратных действий в отношении малолетних лиц, но в данном случае эти развратные действия проявились в том, что этот мужчина в прошлом году подошел к двум малолетним лицам, находившимся на Кенгарагском променаде на скамейке, и завел разговор на тему сексуального характера", - отметила прокурор Рижской Восточной прокуратуры Анете Бунде.

Мужчина спросил, интересует ли детей порнография, и призвал следить за его Telegram-каналом. В нем он опубликовал видео, на которых совершал различные действия сексуального характера, в том числе в общественных местах. Детей он физически не трогал.

"Также ему было предъявлено обвинение в истязании своей собаки, был вынесен и обвинительный приговор по этой части, а суть обвинения заключалась в том, что обвиняемый в течение длительного периода времени позволял собаке лизать свой пенис, после чего он мочился на нее. Третье преступление касалось оборота порнографического материала. Он и сам создавал порнографические материалы, и хранил другие порнографические материалы", - отметила прокурор.

Мужчина пока имеет право обжаловать назначенное наказание. Он не считает, что совершил преступления.

Защитники животных уже несколько лет борются за справедливое применение наказаний к людям, унижающим и истязающим животных. Реальный тюремный срок редко становится результатом подобных дел. Прокурор Бунде отметила, что в конкретном случае назначенное наказание достаточно сурово, учитывая, что в уголовном законе предусмотрены и альтернативные наказания, например, общественные работы.

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