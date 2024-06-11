США отменили запрет на поставки американского оружия "Азову"

США сняли запрет на поставки американского оружия 12-й бригаде специального назначения Национальной гвардии Украины "Азов", сообщает газета Washington Post со ссылкой на заявление Госдепартамента.
"12-я бригада специального назначения Национальной гвардии Украины "Азов" прошла "проверку Лихи", проведенную Госдепартаментом США", - говорится в сообщении Госдепартамента.
"Проверка Лихи" - это процедура, названная в честь сенатора Патрика Лихи, который был автором законов, регулирующих предоставление военной помощи иностранным военным подразделениям и запрещающих поставки в случае грубых нарушений прав человека.
Госдепартамент заявил, что не нашел доказательств подобных нарушений. Запрет был введен около десяти лет назад из-за опасений в Вашингтоне по поводу происхождения "Азова".
Теперь "Азову" будет доступна та же военная помощь США, что и любому другому подразделению.
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