Газета ссылается на бывших заключенных, которые поддерживают контакты с теми, кто до сих пор находится в тюрьме. По их словам, военные вербовщики собрали несколько женщин из тюрьмы близ Санкт-Петербурга. Пока неясно, является ли их освобождение отдельным случаем, пилотной программой или началом более широкой волны вербовки.

На начало 2022 года в российских тюрьмах находилось около 30 000 женщин. Вербовщики осенью 2023 года начали посещать женские тюрьмы по всей европейской части России. Однако до сих пор осужденные женщины, поступившие на военную службу, без официальных объяснений остаются в заключении.

"Вербовка осужденных женщин происходит в то время, когда правительство России берется за все более нетрадиционные схемы привлечения волонтеров из маргинальной части российского общества, пытаясь избежать еще одного непопулярного призыва. Эти схемы вербовки направлены не только против заключенных, но и против должников, обвиняемых в преступлениях, и иностранцев", - отмечает газета.

Какие обязанности будут выполнять призванные женщины на фронте, пока неизвестно. Вербовщики предлагали заключенным контракты на один год службы снайперами, боевыми медиками и фронтовыми радистами. Из 400 заключенных подписать договор согласились только около 40.

Им было предложено помилование и около 2000 евро в месяц, что примерно в десять раз больше минимальной зарплаты в России. Женщины приняли решение пойти на фронт среди прочего и из-за суровых условий, царящих в российских тюрьмах.

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