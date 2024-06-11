Звезда "Советских джинсов" раскрыл драматическую историю о том, как покорил сердце своей девушки

Актер рассказал, что они с Миленой вместе уже более трех лет. Их отношения начались довольно драматично: "Я завоевал свою девушку, борясь с другим парнем за ее сердце. Она на тот момент была занята, я увидел ее в академии. Начал обхаживать. Ее отношения уже довольно долго шли к концу. Она не могла найти повода выйти из них, а потом казалось, что либо так и останется, либо надо что-то кардинально менять.

Я там появился такой улыбчивый вокруг, второй парень не был особо рад", - рассказал актер, добавив, что между мужчинами даже возникла драка. После случившегося, по словам Карлиса, Милена некоторое время не разговаривала с ним, однако позднее пара сошлась и стала жить вместе. "Все произошло очень стремительно, мощно и так и продолжается!" - признался актер.

Два года подряд Авотс получал награды в качестве лучшего актера на премии "Большой Кристапс" (Lielais Kristaps). В 2022 году он получил награду за роль в фильме "Январь", а в прошлом году - за роль в сериале "Советские джинсы".

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