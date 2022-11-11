В кинотеатрах Латвии - премьера исторической драмы Виестура Кайришса "Январь" - главного национального кинопроекта года. Автор рубрики "Андрей уже посмотрел!" рассказывает, почему этот фильм обязателен к просмотру, даже если вы никогда не интересовались латвийским кино или историей баррикад 1991 года.
"Январь": один из лучших фильмов этого года. И его сделали в Латвии!
Оценка: ⭐⭐⭐⭐
- "Январь"/Janvāris
- Латвия, Литва, Польша, 2022
- Драма, история
- Режиссер: Виестур Кайришс
- В ролях: Карлис Арнольд Авотс, Алисе Дановска, Юхан Ульфсак
Начало 1991 года. Молодой Язис (Карлис Арнольд Авотс) полгода назад окончил школу, а теперь болтается без дела, снимает на кинокамеру 8мм жизнь родной Риги и пытается поступить в только что основанную Академию культуры, где знакомится и влюбляется в клипмейкершу Анну (Алисе Дановска). Тем временем приходит повестка в армию, в странах Балтии продолжается борьба за независимость, Дом печати захватывает Рижский ОМОН, а вокруг все активнее говорят о необходимости защитить независимость на неких баррикадах.
Историческая мелодрама - не самый респектабельный жанр, но обласканный латвийскими и международными критиками Виестур Кайришс для своего нового фильма выбрал именно его. Впрочем, не впервые - многие заметят в "Январе" множество элементов, пересекающихся с его предыдущей работой - латгалоязычным "Городом у реки". Речь, в первую очередь, о главном герое. Язис в исполнении Карлиса Арнольда Авотса (его мы совсем недавно видели в "Милом друге" Станислава Токалова) точно так же, как и Ансис в "Городе", до поры до времени мало интересуется происходящими рядом эпохальными событиями, пока те не начинают настойчиво стучаться прямо к нему в окно.
Оба героя при этом имеют художественную жилку и творческие амбиции, и оба вынуждены использовать свои умения не вечности ради, а конъюнктуры для - латгалец Ансис грезил живописью, но должен был рисовать уличные указатели, советские красные звезды и нацистские свастики. У Язиса увлечения свои - он мечтает о Бергмане и Тарковском, но история заставляет его направить объектив кинокамеры на омоновцев у Дома печати, советские танки в Вильнюсе и в итоге - на лица пришедших на рижские баррикады.
Именно в эпизодах на баррикадах повествование фильма из умеренного и даже затянутого превращается в запредельное, реалистичное и при этом фантастическое, будто бы в сон наяву - эффект присутствия такой силы еще стоит поискать даже в самых именитых фильмах в истории.
Сам герой при этом будто пропускает все события сквозь себя, не особенно реагируя даже на насилие в собственную сторону, что можно расценить двояко - и как сценарный недочет, и как намеренный прием: будто бы настоящий Язис это не восемнадцатилетний уклонист с амбициями в кино, а восьмимиллиметровый квадратик с зернистым изображением, периодически возникающий в фильме - то с советскими военными, то с мирными пейзажами Латгалии (снова привет "Городу у реки").
Галерея: Кадры и фото со съемок фильма Виестура Кайришса "Январь"
При этом документальная съемка у Кайришса воссоздана настолько мастерски, что бывает трудно отличима от мелькающих по соседству кадров из реальной кинохроники - спасибо польскому оператору Войцеху Старону и
местным кинематографистам, которые отыскали в Риге подъезды, тротуары и тоннели, до сих пор хранящие грязную, но такую знакомую атмосферу позднего СССР.
Однако эстетизация советских интерьеров и экстерьеров - это все-таки не главное, что открывает "Январь" для мира. Куда больший восторг вызовет музыкальное оформление фильма, составленное из латвийской перестроечной музыки - от рока и попа до электронного "клубняка". Чарующие, сумасбродные и лиричные мелодии неожиданно легко заменяют "колониальных" Цоя, "АукцЫон" и даже "Аквариум" - вот уж действительно сюрприз. Когда в последний раз вам приходилось судорожно разыскивать в интернете саундтрек только что просмотренного фильма? Приготовьтесь к вызову - найти музыку из "Января" из-за экзотичности композиций, кажется, будет достаточно трудно. Вся надежда на создателей, которые (хочется верить) опубликуют официальный плейлист.
Третьей ярчайшей деталью нового фильма Кайришса становится появление на экране легендарного латвийского документалиста Юриса Подниекса в исполнении эстонца Юхана Ульфсака (он появлялся в самом начале "Довода" Нолана) - режиссера прогремевшего на весь СССР "Легко ли быть молодым?" и оператора гениального "На 10 минут старше" - пожалуй, главного вклада Латвии в мировое кино. Но первичный восторг от этой придумки довольно скоро сменяется тревогой - судьба съемочной группы Подниекса на настоящих баррикадах была более чем печальной.
Видео: Трейлер фильма "Январь" (на латышском языке)
При этом на столь ярком фоне приходится отметить и досадные проблемы фильма - к сожалению, традиционные для латвийского кино - это и отсутствие должной динамики в первой половине, когда историю уже изо всех сил хочется двигать вперед (главная сила "Января", несомненно, в режиссуре), и не очень внятный главный герой, и обидная банальность любовной линии. Но все это очень хочется простить - за талант, изобретательность, искренность. И за величие кино, посвященного людям с кинокамерами, погибшим, документируя нашу историю.
Вердикт: "Январь" полон неоспоримых достоинств - визуальной составляющей (от изображения до костюмов и работы художников), мастерской режиссурой, потрясающим подбором музыки. Есть в нем и яркие минусы, но даже они не способны затмить того, что новый фильм Кайришса - одно из центральных кинособытий года в Латвии, что подтверждает и приз за лучший международный игровой фильм на последнем фестивале Tribeca - одном из главных киносмотров США. Но фестивали фестивалями, а главное путешествие фильм начинает именно сейчас - с полноценным прокатом в кинотеатрах страны. Не пропустите.
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