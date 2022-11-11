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"Январь": один из лучших фильмов этого года. И его сделали в Латвии!

Андрей Тимофеев rus.tvnet.lv
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"Январь": один из лучших фильмов этого года. И его сделали в Латвии!
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Карлис Арнольд Авотс в фильме Виестура Кайришса "Январь"
Карлис Арнольд Авотс в фильме Виестура Кайришса "Январь" Фото: Пресс-фото

В кинотеатрах Латвии - премьера исторической драмы Виестура Кайришса "Январь" - главного национального кинопроекта года. Автор рубрики "Андрей уже посмотрел!" рассказывает, почему этот фильм обязателен к просмотру, даже если вы никогда не интересовались латвийским кино или историей баррикад 1991 года.

Оценка: ⭐⭐⭐⭐

  • "Январь"/Janvāris
  • Латвия, Литва, Польша, 2022
  • Драма, история
  • Режиссер: Виестур Кайришс
  • В ролях: Карлис Арнольд Авотс, Алисе Дановска, Юхан Ульфсак

Начало 1991 года. Молодой Язис (Карлис Арнольд Авотс) полгода назад окончил школу, а теперь болтается без дела, снимает на кинокамеру 8мм жизнь родной Риги и пытается поступить в только что основанную Академию культуры, где знакомится и влюбляется в клипмейкершу Анну (Алисе Дановска). Тем временем приходит повестка в армию, в странах Балтии продолжается борьба за независимость, Дом печати захватывает Рижский ОМОН, а вокруг все активнее говорят о необходимости защитить независимость на неких баррикадах.

Кадр из фильма Виестура Кайришса "Январь"
Кадр из фильма Виестура Кайришса "Январь" Фото: Пресс-фото

Историческая мелодрама - не самый респектабельный жанр, но обласканный латвийскими и международными критиками Виестур Кайришс для своего нового фильма выбрал именно его. Впрочем, не впервые - многие заметят в "Январе" множество элементов, пересекающихся с его предыдущей работой - латгалоязычным "Городом у реки". Речь, в первую очередь, о главном герое. Язис в исполнении Карлиса Арнольда Авотса (его мы совсем недавно видели в "Милом друге" Станислава Токалова) точно так же, как и Ансис в "Городе", до поры до времени мало интересуется происходящими рядом эпохальными событиями, пока те не начинают настойчиво стучаться прямо к нему в окно.

Оба героя при этом имеют художественную жилку и творческие амбиции, и оба вынуждены использовать свои умения не вечности ради, а конъюнктуры для - латгалец Ансис грезил живописью, но должен был рисовать уличные указатели, советские красные звезды и нацистские свастики. У Язиса увлечения свои - он мечтает о Бергмане и Тарковском, но история заставляет его направить объектив кинокамеры на омоновцев у Дома печати, советские танки в Вильнюсе и в итоге - на лица пришедших на рижские баррикады.

Именно в эпизодах на баррикадах повествование фильма из умеренного и даже затянутого превращается в запредельное, реалистичное и при этом фантастическое, будто бы в сон наяву - эффект присутствия такой силы еще стоит поискать даже в самых именитых фильмах в истории.

Сам герой при этом будто пропускает все события сквозь себя, не особенно реагируя даже на насилие в собственную сторону, что можно расценить двояко - и как сценарный недочет, и как намеренный прием: будто бы настоящий Язис это не восемнадцатилетний уклонист с амбициями в кино, а восьмимиллиметровый квадратик с зернистым изображением, периодически возникающий в фильме - то с советскими военными, то с мирными пейзажами Латгалии (снова привет "Городу у реки").

Галерея: Кадры и фото со съемок фильма Виестура Кайришса "Январь"

При этом документальная съемка у Кайришса воссоздана настолько мастерски, что бывает трудно отличима от мелькающих по соседству кадров из реальной кинохроники - спасибо польскому оператору Войцеху Старону и

местным кинематографистам, которые отыскали в Риге подъезды, тротуары и тоннели, до сих пор хранящие грязную, но такую знакомую атмосферу позднего СССР.

Однако эстетизация советских интерьеров и экстерьеров - это все-таки не главное, что открывает "Январь" для мира. Куда больший восторг вызовет музыкальное оформление фильма, составленное из латвийской перестроечной музыки - от рока и попа до электронного "клубняка". Чарующие, сумасбродные и лиричные мелодии неожиданно легко заменяют "колониальных" Цоя, "АукцЫон" и даже "Аквариум" - вот уж действительно сюрприз. Когда в последний раз вам приходилось судорожно разыскивать в интернете саундтрек только что просмотренного фильма? Приготовьтесь к вызову - найти музыку из "Января" из-за экзотичности композиций, кажется, будет достаточно трудно. Вся надежда на создателей, которые (хочется верить) опубликуют официальный плейлист.

Кадр из фильма Виестура Кайришса "Январь"
Кадр из фильма Виестура Кайришса "Январь" Фото: Пресс-фото

Третьей ярчайшей деталью нового фильма Кайришса становится появление на экране легендарного латвийского документалиста Юриса Подниекса в исполнении эстонца Юхана Ульфсака (он появлялся в самом начале "Довода" Нолана) - режиссера прогремевшего на весь СССР "Легко ли быть молодым?" и оператора гениального "На 10 минут старше" - пожалуй, главного вклада Латвии в мировое кино. Но первичный восторг от этой придумки довольно скоро сменяется тревогой - судьба съемочной группы Подниекса на настоящих баррикадах была более чем печальной.

Видео: Трейлер фильма "Январь" (на латышском языке)

При этом на столь ярком фоне приходится отметить и досадные проблемы фильма - к сожалению, традиционные для латвийского кино - это и отсутствие должной динамики в первой половине, когда историю уже изо всех сил хочется двигать вперед (главная сила "Января", несомненно, в режиссуре), и не очень внятный главный герой, и обидная банальность любовной линии. Но все это очень хочется простить - за талант, изобретательность, искренность. И за величие кино, посвященного людям с кинокамерами, погибшим, документируя нашу историю.

Вердикт: "Январь" полон неоспоримых достоинств - визуальной составляющей (от изображения до костюмов и работы художников), мастерской режиссурой, потрясающим подбором музыки. Есть в нем и яркие минусы, но даже они не способны затмить того, что новый фильм Кайришса - одно из центральных кинособытий года в Латвии, что подтверждает и приз за лучший международный игровой фильм на последнем фестивале Tribeca - одном из главных киносмотров США. Но фестивали фестивалями, а главное путешествие фильм начинает именно сейчас - с полноценным прокатом в кинотеатрах страны. Не пропустите.

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