"Январь": один из лучших фильмов этого года. И его сделали в Латвии!

местным кинематографистам, которые отыскали в Риге подъезды, тротуары и тоннели, до сих пор хранящие грязную, но такую знакомую атмосферу позднего СССР.

Однако эстетизация советских интерьеров и экстерьеров - это все-таки не главное, что открывает "Январь" для мира. Куда больший восторг вызовет музыкальное оформление фильма, составленное из латвийской перестроечной музыки - от рока и попа до электронного "клубняка". Чарующие, сумасбродные и лиричные мелодии неожиданно легко заменяют "колониальных" Цоя, "АукцЫон" и даже "Аквариум" - вот уж действительно сюрприз. Когда в последний раз вам приходилось судорожно разыскивать в интернете саундтрек только что просмотренного фильма? Приготовьтесь к вызову - найти музыку из "Января" из-за экзотичности композиций, кажется, будет достаточно трудно. Вся надежда на создателей, которые (хочется верить) опубликуют официальный плейлист.

Кадр из фильма Виестура Кайришса "Январь" Фото: Пресс-фото

Третьей ярчайшей деталью нового фильма Кайришса становится появление на экране легендарного латвийского документалиста Юриса Подниекса в исполнении эстонца Юхана Ульфсака (он появлялся в самом начале "Довода" Нолана) - режиссера прогремевшего на весь СССР "Легко ли быть молодым?" и оператора гениального "На 10 минут старше" - пожалуй, главного вклада Латвии в мировое кино. Но первичный восторг от этой придумки довольно скоро сменяется тревогой - судьба съемочной группы Подниекса на настоящих баррикадах была более чем печальной.

Видео: Трейлер фильма "Январь" (на латышском языке)

При этом на столь ярком фоне приходится отметить и досадные проблемы фильма - к сожалению, традиционные для латвийского кино - это и отсутствие должной динамики в первой половине, когда историю уже изо всех сил хочется двигать вперед (главная сила "Января", несомненно, в режиссуре), и не очень внятный главный герой, и обидная банальность любовной линии. Но все это очень хочется простить - за талант, изобретательность, искренность. И за величие кино, посвященного людям с кинокамерами, погибшим, документируя нашу историю.

Вердикт: "Январь" полон неоспоримых достоинств - визуальной составляющей (от изображения до костюмов и работы художников), мастерской режиссурой, потрясающим подбором музыки. Есть в нем и яркие минусы, но даже они не способны затмить того, что новый фильм Кайришса - одно из центральных кинособытий года в Латвии, что подтверждает и приз за лучший международный игровой фильм на последнем фестивале Tribeca - одном из главных киносмотров США. Но фестивали фестивалями, а главное путешествие фильм начинает именно сейчас - с полноценным прокатом в кинотеатрах страны. Не пропустите.