Видео В Седе объяснили, почему на выборах большинство проголосовало за "Объединение "Младолатыши"

Встреченные на улице люди немногословны - в основном они спешно оговариваются, что голосовать не ходили, или машут рукой и сторонятся камеры.

"Что значит, за кого я голосовал? За кого я голосовал, не скажу, но голосовал за то, чтобы в конце концов был порядок и в Латвии, и в Европе, и чтобы всякие такие ЛГБТ и нечисти не существовали, чтобы это закончилось в Европе и чтобы вернулись нормальные человеческие отношения", - отвечает передаче Галина, жительница Седы.

Другая жительница Седы говорит: "Какой смысл участвовать, если они сами по себе выбирают?".

Представитель избирательного участка в Седе Ивета Энце рассказала LTV, что в этом году активность была даже больше, чем на прошлых выборах в Европарламент, но нужно учитывать и то, что в городе проживает очень много людей разных национальностей.

Она также допускает, что одной из причин, по которой большинство проголосовало за "Объединение "Младолатыши", является то, что это была единственная политическая сила, которая приехала сюда в предвыборное время.

Сообщалось, что в Седе на выборах в ЕП наибольшую поддержку избирателей - 38 голосов, или 24,2%, - получило "Объединение "Младолатыши".

При этом 22 голоса, или 14,01%, получила партия "Новое Единство", а третье место в Седе заняла партия "Суверенная власть" с 16 голосами избирателей, или 10,19%.

При этом в Латвии "Объединение "Младолатыши" получило 2,13% голосов избирателей.

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