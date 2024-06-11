"А что ей носить - корзинку или льняной мешок?": спор вокруг сумки Prada политика Инесе Вайдере

"Мне кажется, что самые громкие крикуны не понимают того, что сумка может быть инвестицией. Это не то же самое, что парочка туфель или рубашка" (@laivinjaa)

"Сумочки могут быть какими душе угодно, но на PR-фотосессии перед бедняками можно не выставлять свой достаток" (@ozojanis)

"Люди ей платят эту зарплату. Я плачу. За что?" (@cirvis)

"Коммунистка получила блага капитализма" (@n_karklinz)

"Если бы я был политиком и приехал из страны, которая экономически находится в заднице ЕС, я бы не стал появляться с такой заметной и дорогой сумкой в день, когда есть большая вероятность, что меня могут сфотографировать. Безвкусно и провинциально" (@nezobis)

В свою очередь, пользовательница @KaivaAnna обратила внимание, что сумочка может быть подделкой: "Если Кариньш летал бы за свой счет, то пускай летает на работу и обратно на частном самолете, это его выбор. А здесь человек купил сумку. И нет, это не та модель, и разница в цене существенная. А правильная модель гораздо привлекательнее"

Фото: twitter.com

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