"А что ей носить - корзинку или льняной мешок?": спор вокруг сумки Prada политика Инесе Вайдере

В этот раз внимание пользователей Twitter привлекла сумочка Prada депутата Европейского парламента Инесе Вайдере. Рассказываем, что случилось!
"Кариньш со своими частными джетами - не единственный любитель люксового стиля жизни, поэтому, пока "Единство" наслаждается жизнью, Латвия на последнем месте. P. S. Модель правильная?"
Kariņš ar saviem privātdžetiem nav vienīgais luxury dzīvesstila mīļotājs, tad nu kamēr Vienotībā bauda dzīvi, Latvija pēdējā vietā.— Heinrihs (@Heinrih5) June 8, 2024
P.s. Modelis pareizais? https://t.co/SYWnANNAXD pic.twitter.com/jxAkL4PdIR
Так, в социальной сети начался спор - может ли депутат носить такой дорогой аксессуар.
"Какой должна быть социально правильная модель для представителя народа? Мешок из льна? Плетеная корзинка? Подруга спрашивает" (@ciekurs9)
"Я не понимаю - люди не знают, что Вайдере миллион лет в ЕП и что там зарплата депутата позволяет купить такую сумку? И не одну. Странно было бы видеть такие сумочки у тех, кому должность не позволяет" (@te_anastasija)
"Полная Рига женщин, которые гуляют с дорогими сумочками. И Вайдере эту носит ежедневно на протяжении четырех лет. Действительно нужно носить Zara, которая через месяц развалится?" (@MileVavere)
"Мне кажется, что самые громкие крикуны не понимают того, что сумка может быть инвестицией. Это не то же самое, что парочка туфель или рубашка" (@laivinjaa)
"Сумочки могут быть какими душе угодно, но на PR-фотосессии перед бедняками можно не выставлять свой достаток" (@ozojanis)
"Люди ей платят эту зарплату. Я плачу. За что?" (@cirvis)
"Коммунистка получила блага капитализма" (@n_karklinz)
"Если бы я был политиком и приехал из страны, которая экономически находится в заднице ЕС, я бы не стал появляться с такой заметной и дорогой сумкой в день, когда есть большая вероятность, что меня могут сфотографировать. Безвкусно и провинциально" (@nezobis)
В свою очередь, пользовательница @KaivaAnna обратила внимание, что сумочка может быть подделкой: "Если Кариньш летал бы за свой счет, то пускай летает на работу и обратно на частном самолете, это его выбор. А здесь человек купил сумку. И нет, это не та модель, и разница в цене существенная. А правильная модель гораздо привлекательнее"
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