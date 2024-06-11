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"А что ей носить - корзинку или льняной мешок?": спор вокруг сумки Prada политика Инесе Вайдере

rus.tvnet.lv Egoiste
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Фото: Twitter ekrānšāviņš

В этот раз внимание пользователей Twitter привлекла сумочка Prada депутата Европейского парламента Инесе Вайдере. Рассказываем, что случилось! 

"Кариньш со своими частными джетами - не единственный любитель люксового стиля жизни, поэтому, пока "Единство" наслаждается жизнью, Латвия на последнем месте. P. S. Модель правильная?"

Так, в социальной сети начался спор - может ли депутат носить такой дорогой аксессуар. 

"Какой должна быть социально правильная модель для представителя народа? Мешок из льна? Плетеная корзинка? Подруга спрашивает" (@ciekurs9)

"Я не понимаю - люди не знают, что Вайдере миллион лет в ЕП и что там зарплата депутата позволяет купить такую сумку? И не одну. Странно было бы видеть такие сумочки у тех, кому должность не позволяет" (@te_anastasija)

"Полная Рига женщин, которые гуляют с дорогими сумочками. И Вайдере эту носит ежедневно на протяжении четырех лет. Действительно нужно носить Zara, которая через месяц развалится?" (@MileVavere) 

"Мне кажется, что самые громкие крикуны не понимают того, что сумка может быть инвестицией. Это не то же самое, что парочка туфель или рубашка" (@laivinjaa)

"Сумочки могут быть какими душе угодно, но на PR-фотосессии перед бедняками можно не выставлять свой достаток" (@ozojanis)

"Люди ей платят эту зарплату. Я плачу. За что?" (@cirvis)

"Коммунистка получила блага капитализма" (@n_karklinz)

"Если бы я был политиком и приехал из страны, которая экономически находится в заднице ЕС, я бы не стал появляться с такой заметной и дорогой сумкой в день, когда есть большая вероятность, что меня могут сфотографировать. Безвкусно и провинциально" (@nezobis)

В свою очередь, пользовательница @KaivaAnna обратила внимание, что сумочка может быть подделкой: "Если Кариньш летал бы за свой счет, то пускай летает на работу и обратно на частном самолете, это его выбор. А здесь человек купил сумку. И нет, это не та модель, и разница в цене существенная. А правильная модель гораздо привлекательнее"

Фото: twitter.com

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