В авиакатастрофе погиб вице-президент Малави

"Смерть Чилимы и девяти человек, находившихся на борту самолета, подтверждена, фрагменты самолета спасатели обнаружили почти сутки спустя после его исчезновения с радаров", - передает радиостанция.

Утром 11 июня самолет, в котором летел вице-президент Малави, пропал с радаров. Он вылетел около 9 утра по местному времени из столицы страны Лилонгве и должен был приземлиться на севере страны около 11 утра.

После сообщения о происшествии президент страны Лазарус Чаквера отменил запланированную поездку на Багамские острова.

В первый раз Чилима занял пост вице-президента Малави в мае 2014 года. В 2020 году он принес присягу в этой должности во второй раз.

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