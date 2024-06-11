Присяжные признали Хантера Байдена виновным по нескольким пунктам обвинения

Байдена-младшего обвинили в даче ложных показаний и сокрытии своей наркозависимости во время покупки оружия в октябре 2018 года. Присяжные в суде в штате Делавэр совещались в течение трех часов и признали Хантера Байдена виновным по всем трем пунктам обвинения.

За это ему грозит 25 лет тюрьмы и штраф до 750 тысяч долларов, однако телеканал CNN называет вынесение максимального срока маловероятным. Сейчас сыну президента 54 года.

Однако пока не ясно, насколько суровый приговор ему вынесет судья, поскольку Хантер Байден ранее не имел судимостей.

Судья еще не назначил дату вынесения приговора.

Президент Джо Байден ранее заявил, что не помилует своего сына, если его признают виновным.

CNN отмечает, что решение присяжных стало первым случаем, когда близкий родственник действующего президента страны осужден федеральным судом за уголовное преступление.

Расследование в отношении Хантера Байдена началось в 2018 году. Летом прошлого года он заключил сделку с Минюстом США, в рамках которой должен был признать себя виновным в двух налоговых правонарушениях, совершенных в 2017-2018 годах. Взамен с Хантера собирались снять обвинения в незаконном хранении оружия, однако суд не одобрил сделку. Обвинения Хантеру предъявили в сентябре.

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