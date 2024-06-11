СМИ: Россия начала отправлять на фронт заключенных женщин

Упомянутая группа женщин была освобождена из тюрьмы под Санкт-Петербургом. The New York Times связалась с двумя бывшими заключенными и выяснила, что около 10% заключенных женщин пошли в армию.

Заключенным предлагают на год стать медиками, снайперами и радистками. Помимо помилования им предложили ежемесячную зарплату в размере 2000 долларов США.

Это первый раз, когда сообщается об отправке осужденных женщин в Украину. Хотя заключенные женщины подписали контракт с вооруженными силами в прошлом году, они все равно остались в тюрьме, пишет NYT.

Заключенные уже давно являются важной частью российских вооруженных сил. По оценкам Министерства обороны США, еще в декабре 2022 года в рядах ЧВК "Вагнер" служило около 40 000 заключенных.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!