Племянник Путина, игнорируя санкции, купил во Франции новую яхту

По данным издания, яхту приобрела фирма "Меркурий". Журналисты изучили официальный список владельцев, менеджеров и сотрудников компании и выяснили, что многие из них также работают в принадлежащей Шеломову фирме "Акцепт".

Михаил Шеломов является сыном двоюродной сестры Путина, то есть приходится диктатору племянником.

The Insider утверждает, что на имя Шеломова записаны активы на сумму более 1 миллиарда долларов США.

Цена яхты составила более 700 миллионов рублей. Судно было спущено на воду в начале прошлого года, а в августе его доставили в Россию транзитом через Турцию.

По данным газеты, посредником выступила компания Burevestnik Group, принадлежащая Андрею Бойко, который известен как близкий к Кремлю импортер яхт.

Яхта имеет четыре каюты на 18 пассажиров и построена на французской верфи Construction Navale Bordeaux.

Сам Шеломов и члены его семьи не подпадают под санкции, однако ввоз роскошных яхт в Россию запрещен.

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