В Сейме пройдут учения; в Старой Риге будет много оперативного транспорта

В среду, 12 июня, в Сейме пройдут практические учения по гражданской обороне. Об этом сообщает портал Rus.LSM со ссылкой на Латвийское Радио.
В связи с этим в Старой Риге будет много оперативного транспорта. Ответственные службы призывают жителей не волноваться.
В учениях по гражданской обороне примут участие депутаты и работники Сейма. Они будут формировать навыки практических действий в кризисных ситуациях.
Жителей предупреждают, что во время учений временные неудобства и ограничения движения пешеходов возле парламента.
Также возможно, что оперативный транспорт будет передвигаться по Старой Риге с включенными звуковыми и световыми сигналами.
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