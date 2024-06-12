В Сейме пройдут учения; в Старой Риге будет много оперативного транспорта

В связи с этим в Старой Риге будет много оперативного транспорта. Ответственные службы призывают жителей не волноваться.

В учениях по гражданской обороне примут участие депутаты и работники Сейма. Они будут формировать навыки практических действий в кризисных ситуациях.

Жителей предупреждают, что во время учений временные неудобства и ограничения движения пешеходов возле парламента.

Также возможно, что оперативный транспорт будет передвигаться по Старой Риге с включенными звуковыми и световыми сигналами.

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