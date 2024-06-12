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В Сейме пройдут учения; в Старой Риге будет много оперативного транспорта

rus.tvnet.lv
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Полиция. Фото иллюстративное.
Полиция. Фото иллюстративное. Фото: picture-alliance/dpa/L. Mirgeler

В среду, 12 июня, в Сейме пройдут практические учения по гражданской обороне. Об этом сообщает портал Rus.LSM со ссылкой на Латвийское Радио.

В связи с этим в Старой Риге будет много оперативного транспорта. Ответственные службы призывают жителей не волноваться.

В  учениях по гражданской обороне примут участие депутаты и работники Сейма. Они будут формировать навыки практических действий в кризисных ситуациях.

Жителей предупреждают, что во время учений временные неудобства и ограничения движения пешеходов возле парламента.

Также возможно, что оперативный транспорт будет передвигаться по Старой Риге с включенными звуковыми и световыми сигналами.

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