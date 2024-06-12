Видео У автомобиля на Тейке отвалилось колесо

Sadursme, собирающее информацию очевидцев, указывает, что инцидент произошел на Тейке, на улице Лиелвардес. Судя по увиденному, у автомобиля Smart отвалилось переднее левое колесо.

На видео видно, что автомобиль остановился в левой полосе, но колесо сначала катится по правой полосе. Затем оно постепенно поворачивает налево и оказывается на полосе в противоположном направлении движения. В конце пути колесо врезается в электрощиток.

Надо сказать, что колесо чудом не задело ни одно другое транспортное средство, так как видно, что на улице Лиелвардес довольно интенсивное движение. Судя по всему, те, кто ехал в сторону Пурвциемса, остановились на светофоре, поэтому ни одна машина не пересекла путь колеса.

Трудно сказать, виновато ли в этом инциденте качество дороги или ошибка водителя, не прикрутившего колесо должным образом.

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