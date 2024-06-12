Во вторник, 11 июня, министр обороны Андрис Спрудс встретился с руководством Латвийского союза самоуправлений, чтобы обсудить разработанное министерством руководство по сотрудничеству самоуправлений с Национальными вооруженными силами (НВС) и действиям в случае войны.
"При планировании оборонных и военных учений Латвии военные постоянно работают в тесном сотрудничестве с местными самоуправлениями. Вместе с информационными материалами для жителей министерство также разработало пособие для муниципалитетов, чтобы быть готовыми вместе преодолевать любые вызовы, в том числе военное нападение", - сказал министр обороны Андрис Спрудс.
Пособие для органов местного самоуправления дает представление о механизмах межведомственного сотрудничества, поясняет различные правовые нормы и инструменты антикризисного управления, информацию о том, что военные ожидают от органов местного самоуправления в кризисных ситуациях, а также дает рекомендации по эффективному принятию решений в неожиданных ситуациях.
"В течение последних нескольких лет Латвийский союз самоуправлений активно призывал все вовлеченные стороны тесно сотрудничать и целенаправленно работать над комплексной системой государственной обороны, которая необходима жителям.
Все стороны должны четко знать, как действовать практически в ситуации кризиса и военной угрозы, для чего ценной основой, безусловно, являются не только информационные материалы, но и практические уроки.
Мы ценим, что Министерство обороны разработало пособие для органов местного самоуправления, однако сотрудничество и работу в этом направлении необходимо продолжать, чтобы органы местного самоуправления были готовы обеспечить защиту жителей в случае военной угрозы", - подчеркнул председатель союз самоуправлений Гинтс Каминскис.
На следующей неделе, 19 июня, пройдет онлайн-вебинар, на котором представители армии представят новое пособие руководителям местных органов власти.
В субботу, 15 июня, в Бауске, Даугавпилсе, Гулбене, Юрмале, Елгаве, Екабпилсе, Кулдиге, Лиепае, Огре, Резекне, Риге, Валмиере и Вентспилсе с 10:00 до 15:00 пройдет информационный день Bruņojies ar zināšanām. На мероприятии каждый житель на практических занятиях сможет научиться действовать в кризисных ситуациях.
Собираясь на мероприятие, жителям предлагается ознакомиться с материалами раздела "72 часа" портала Sargs.lv, где наряду с последней версией буклета "Как действовать в случае кризиса" имеется также пособие "Как действовать в случае войны", созданное с учетом опыта Украины в борьбе с российской армией.
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