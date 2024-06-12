"При планировании оборонных и военных учений Латвии военные постоянно работают в тесном сотрудничестве с местными самоуправлениями. Вместе с информационными материалами для жителей министерство также разработало пособие для муниципалитетов, чтобы быть готовыми вместе преодолевать любые вызовы, в том числе военное нападение", - сказал министр обороны Андрис Спрудс.

Пособие для органов местного самоуправления дает представление о механизмах межведомственного сотрудничества, поясняет различные правовые нормы и инструменты антикризисного управления, информацию о том, что военные ожидают от органов местного самоуправления в кризисных ситуациях, а также дает рекомендации по эффективному принятию решений в неожиданных ситуациях.

"В течение последних нескольких лет Латвийский союз самоуправлений активно призывал все вовлеченные стороны тесно сотрудничать и целенаправленно работать над комплексной системой государственной обороны, которая необходима жителям.

Все стороны должны четко знать, как действовать практически в ситуации кризиса и военной угрозы, для чего ценной основой, безусловно, являются не только информационные материалы, но и практические уроки.