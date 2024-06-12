В Риге выступит победитель "Евровидения" Немо

24-летний Немо (полное имя - Немо Меттлер) покорил сердца любителей музыки своим проникновенным исполнением песни The Code на "Евровидении-2024" в Мальмё, Швеция. Энергичное выступление Немо, уникальный голос, а также доброжелательное отношение артиста легко покорили публику и принесли Швейцарии титул победителя "Евровидения", который ранее от страны завоевывала Селин Дион в 1988 году.

Концерт ожидается весной 2025 года - 10 апреля в концертном зале Palladium Rīga. Билеты поступят в продажу 14 июня в 12:00 в сети продажи билетов Biļešu Serviss. Члены клубов FBI и фестиваля Positivus могут приобрести билеты предварительно - с 12:00 13 июня, используя код, который будет прислан зарегистрированным пользователям.

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