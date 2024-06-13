Тест Миф или правда? Проверь свои знания о клещах и переносимых ими болезнях

Хотя и кажется, что мы знаем о клещах достаточно, оказывается, что многие факты вводят в заблуждение и нисколько не соответствуют действительности. Выясни, что ты знаешь о клещах и переносимых ими болезнях - проверь, сможешь ли ты отличить миф от правды, а также получить в подарок карту от Apotheka.
До 26 июня пройди тест и зарегистрируй свою электронную почту, чтобы участвовать в розыгрыше приза.
27 июня мы выберем того счастливчика, который получит подарочную карту от Apotheka на 50 евро.
Конкурс подготовлен в сотрудничестве с Apotheka.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!